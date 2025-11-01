Pneumatici da neve: necessari in 83 comuni del Dipartimento delle Alpi Marittime

“Attenzione alle gomme”: per il secondo anno, anche in Francia, nei Dipartimenti delle Alpi Marittime e del Var, se si circola, a partire da oggi, 1° novembre 2025 e fino al 31 marzo 2026, in alcune aree é diventato obbligatorio essere dotati di pneumatici da neve o avere a bordo i dispositivi rimovibili quali catene e calze da neve.

Per i veicoli più pesanti i pneumatici da neve sono invece obbligatori, oltre ad avere a bordo i dispositivi rimovibili.

Sono anche ammessi i pneumatici “quattro stagioni” che in un territorio così assortito paiono la soluzione migliore.

La sanzione, in caso di inottemperanza, oltre al fermo del veicolo che potrà ripartire solo dopo essersi messo in regola, è di 135 euro: in casi di particolare gravità potrà anche essere disposto l'arresto dei veicolo.

Gli 83 comuni interessati al provvvedimento, per quanto concerne il Dipartimento delle Alpi Marittime, sono: Amirat, Andon, Ascros, Auvare, Bairols, Belvédère, Beuil, Bezaudun les Alpes, Bonson, Breil sur Roya, Briançonnet, Caille, Caussols, Chateauneuf d'Entrunes, Clans, Coaraze, Coursegoules, Daluis, Duranus, Entraunes, Escragnolles, Fontan, Gars, Gilette, Gorbio, Gourdon, Gréolières, Guillaumes, Ilonse, Isola, La Bollène Vésubie, La Brigue, La Croix sur Roudoule, La Penne, La Tour, Lantosque, Le Mas, Les Mujouls, Levens, Lieuche, Lucéram, Malaussène, Marie, Massoin, Moulinet, Peille, Péone, Pierlas, Pierrefeu, Puget Rostang, Pugettheniers, Reves les Roches, Rigaud, Rimplas, Roquebillière, Roubion, Roure, Saint Antonin, Saint Auban, Saint Dalmas le Selvage, Sainte Agnès, Saint Etienne de Tinée, Saintléger, Saint Martin Entraunes, Saint Martin Vésubie, Saint Sauveur sur Tinée, Saint Vallier de Thiey, Saorge, Sauze, Seranon, Sospel, Tende, Thiery, Toudon, Touët sur Var, Tourette du Chateau, Tournefort, Utelle, Valdeblore, Valderoure, Venanson, Villars sur Var e Villeneuve d´Entraunes.

Apposita cartellonistica indicherà l'obbligo di pneumatici da neve o della dotazione invernale a bordo.










