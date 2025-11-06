Excelior accelera l’espansione internazionale tra Montecarlo e Barcellona

Excelior annuncia i risultati di due recenti iniziative internazionali che hanno rafforzato il posizionamento dell’azienda nel mercato dell’oro fisico tokenizzato e ampliato la rete di investitori e partner strategici.

Montecarlo: networking ad alto livello e riconoscimenti

Nel Principato di Monaco, Excelior è stata protagonista della K2Match Investor Lounge (7ª edizione), tenutasi il 16 ottobre 2025 al Columbus Monte-Carlo: un format di business matching che ha riunito imprenditori da Europa, Asia, Medio Oriente e Americhe, insieme a fondi di private capital e investitori istituzionali.

Una tre giorni durante la quale i partecipanti hanno potuto conoscersi ed apprezzare le diverse realtà e innovazioni.

Per Excelior si è trattato di un ritorno nel Principato, dopo la vittoria estiva in un consesso dedicato alle startup innovative, dove è risultata la più votata e premiata tra oltre 20 realtà partecipanti.

A rappresentare la startup elvetica erano presenti Fabiano De Marco (Founder e Direttore commerciale), Cosimo Scarrafile (Amministratore delegato) e la CIO Stefania Spadafora.

Il team di Excelior ha presentato il modello di business e l’innovazione proprietaria di tokenizzazione dell’oro fisico, raccogliendo forte interesse e numerose richieste di approfondimento da parte di investitori e advisor specializzati.

Il confronto serrato con operatori esperti del settore ha confermato la solidità del progetto e il potenziale di scalabilità a livello globale.

“Il nostro business e l’innovazione che abbiamo portato sono stati apprezzati moltissimo.

Torneremo con regolarità nel Principato per nutrire le relazioni create e aprire nuove opportunità su palcoscenici internazionali,” ha commentato il team Excelior al rientro.

Barcellona: Excelior nella Top 50 dell’European Blockchain Convention

Contemporaneamente, a Barcellona, Excelior ha partecipato all’European Blockchain Convention (EBC), uno tra i principali appuntamenti europei dedicati al Web3 e alla tokenizzazione di asset reali (RWA), tenutosi alla Fira de Barcelona il 16–17 ottobre 2025, classificandosi tra le Top 50 startup su oltre 500 candidature complessive.

L’evento, considerato tra i più influenti in Europa e giunto alla sua 11ª edizione, ha riunito creatori, founder e investitori che stanno plasmando il settore, con il più grande programma di incontri one-to-one in Europa per l’industria crypto.

Il parterre ha incluso costruttori, regolatori, esponenti della finanza tradizionale (TradFi), protagonisti DeFi, venture capital e investitori istituzionali.

Nata con la missione di accelerare l’ecosistema blockchain in Europa, l’EBC riunisce ogni anno a Barcellona migliaia di partecipanti, centinaia di relatori di spicco e le migliori startup del settore.

Un pubblico globale di founder, investitori, regolatori, developer e aziende si incontra per imparare, ispirarsi e connettersi.

Guidata dalla Development Director Chiara Chiarini insieme a Filippo e Francesco Barbieri, la delegazione Excelior ha incontrato operatori di riferimento del settore — oltre 10.000 meeting organizzati tra i 6.000 partecipanti, tra exchange globali e infrastrutture tecnologiche.

Il team ha avviato contatti concreti con potenziali partner e investitori da Regno Unito, Germania, Spagna, Stati Uniti, Canada e Arabia Saudita.

“Il timing è stato perfetto: l’interesse per l’oro fisico è ai massimi e l’evento era focalizzato sulla blockchain.

Abbiamo riscontrato grande attenzione per il nostro format e per il modello di tokenizzazione,”

sottolinea Chiara Chiarini, Development Director di Excelior.

Focus strategico: oro fisico, tecnologia e scalabilità

Excelior utilizza la blockchain come infrastruttura abilitante per portare l’oro fisico in tutto il mondo in modo trasparente e accessibile, mantenendo la tangibilità dell’asset sottostante.

Il progetto nasce da una metodologia proprietaria di tokenizzazione dell’oro e punta alla multichain per massimizzare interoperabilità e resilienza.

“Il nostro obiettivo non è competere con le criptovalute, ma offrire soluzioni — per clientela privata e istituzionale — che coniughino innovazione digitale e solidità dell’oro fisico,”

afferma l’AD Cosimo Scarrafile.

Prossime tappe

Excelior consoliderà le relazioni attivate a Monaco e Barcellona e sarà presente ai prossimi appuntamenti internazionali, tra cui il Digital Assets Forum di Londra di febbraio, con l’obiettivo di espandere partnership commerciali e tecnologiche a supporto della crescita globale.



