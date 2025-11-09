Incontro esclusivo al CREM con S.E. Jean d’Haussonville, Ambasciatore di Francia a Monaco

Il Club des Résidents Étrangers de Monaco (CREM) ha avuto l’onore di accogliere Sua Eccellenza Jean d’Haussonville, Ambasciatore di Francia presso il Principato di Monaco, in occasione di un incontro esclusivo posto sotto il segno del dialogo e della convivialità.

L’evento ha rappresentato un momento di scambio autentico tra i membri del Club e il rappresentante diplomatico francese, che ha aperto la serata con una presentazione approfondita e illuminante sulle proprie missioni e sulle relazioni storiche, culturali ed economiche che uniscono la Francia e Monaco.

Nel corso della serata, i membri del CREM hanno avuto la possibilità di partecipare a un dialogo aperto, ponendo domande e condividendo riflessioni sui temi chiave della cooperazione bilaterale e sulle prospettive comuni tra i due Paesi.

Diplomatico e alto funzionario di grande esperienza, Jean d’Haussonville ha diretto per oltre un decennio il Domaine national de Chambord prima di intraprendere la carriera diplomatica. Il suo percorso ha testimoniato un impegno costante al servizio della cultura, del patrimonio e del prestigio della Francia nel mondo.

La serata, insieme istruttiva e conviviale, si è inserita pienamente nella missione del CREM, volta a favorire incontri di alto livello tra i propri membri e personalità di spicco, offrendo uno spazio unico di dialogo, scoperta e condivisione nel cuore del Principato.



Per ulteriori informazioni: Club des Résidents Étrangers de Monaco (CREM) / https://www.club-residents-etrangers-monaco.com/