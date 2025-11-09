Monaco e Paraguay: un nuovo asse di cooperazione economica per un futuro sostenibile

Dal 3 al 5 novembre 2025, una delegazione economica del Principato di Monaco si è recata ad Asunción, in occasione della visita ufficiale di S.A.S. il Principe Alberto II in Paraguay. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Ministero paraguaiano del Commercio e dell’Industria, l’agenzia nazionale REDIEX e con il supporto operativo del Monaco Economic Board, ha rappresentato una tappa fondamentale nella costruzione di un partenariato economico duraturo tra i due Paesi.

La delegazione, guidata da Ludmilla Raconnat Le Goff, Delegata all’Attrattività presso il Ministro di Stato, ha riunito diverse imprese monegasche desiderose di esplorare nuove opportunità commerciali e di investimento in America Latina. L’obiettivo: rafforzare i legami economici e promuovere l’immagine di Monaco come un hub sicuro e dinamico per gli affari in Europa.

Un incontro all’insegna dello scambio e della collaborazione

Il programma della missione è stato caratterizzato da un’intensa attività di dialogo e cooperazione economica. Il Forum Economico Paraguay-Monaco, coorganizzato con REDIEX, ha rappresentato il momento centrale della visita. In questa occasione, Ludmilla Raconnat Le Goff ha presentato la strategia “Monaco: a safe gateway to Europe”, sottolineando i punti di forza del Principato: stabilità politica e finanziaria, trasparenza normativa, diversificazione economica e forte impegno verso la sostenibilità.

A completare l’agenda, una ricezione di networking organizzata insieme alla Camera di Commercio Internazionale del Paraguay, che ha favorito incontri diretti tra imprenditori dei due Paesi, e un pranzo di lavoro con l’Unione Industriale del Paraguay, volto a individuare ambiti concreti di cooperazione industriale e logistica.

La delegazione ha inoltre visitato alcune aziende del settore agroalimentare, riconoscendo il potenziale di sviluppo congiunto in un comparto chiave per entrambe le economie. La missione si è conclusa con la partecipazione al Gala del Motorsport, un evento simbolico che ha celebrato l’amicizia tra Monaco e Paraguay alla presenza del Presidente della Repubblica, S.E. Santiago Peña, e di numerosi rappresentanti istituzionali e imprenditoriali.

Una tappa strategica nella politica di attrattività internazionale di Monaco

“La missione in Paraguay illustra perfettamente la dinamica che stiamo costruendo: un’attrattività viva, fondata sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca”, ha dichiarato Ludmilla Raconnat Le Goff. “Il Paraguay è un Paese giovane, stabile e con un forte potenziale di crescita. Questo incontro incarna la nostra volontà di aprirci a nuovi partner, di costruire relazioni solide e di inserire i nostri scambi in una prospettiva di lungo termine.”

Questa trasferta segna la prima tappa di una serie di missioni economiche mirate, concepite per consolidare il ruolo di Monaco nel dialogo economico globale. Nei prossimi mesi, la Delegata all’Attrattività – direttamente collegata al Ministro di Stato – continuerà a promuovere questa visione attraverso tre direttrici principali:

Riunire il mondo economico monegasco attorno a una visione comune e coordinata;

Rafforzare la presenza internazionale di Monaco nei mercati ad alto potenziale;

Valorizzare il modello economico monegasco, basato su stabilità, eccellenza e responsabilità ambientale.

“L’attrattività si costruisce nel tempo, grazie al dialogo e alla coerenza dell’azione. Questa prima missione ha posto basi solide per future collaborazioni economiche e istituzionali”, ha concluso Raconnat Le Goff.

Con la missione di Asunción, Monaco conferma dunque la sua volontà di aprirsi al mondo con una strategia di sviluppo sostenibile, fondata sulla fiducia, sull’innovazione e sul rispetto reciproco — principi che ne fanno un interlocutore credibile e lungimirante nel panorama economico internazionale.



