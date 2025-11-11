Renaud Capuçon incanta Nizza: “C’est Pas Classique” apre la 20ª edizione sulle note del grande cinema

La 20ª edizione di “C’est Pas Classique”, la rassegna musicale organizzata dal Dipartimento delle Alpi Marittime, si è aperta al Palais Nikaia di Nizza davanti a un pubblico entusiasta di oltre 6.000 persone.



Protagonista della serata, il violino di Renaud Capuçon, accompagnato dall’Orchestre National de Cannes diretta dall’istrionico Duncan Ward, ha reso omaggio alle più celebri colonne sonore del cinema francese e internazionale.

Il programma ha celebrato autori come Francis Lai e Georges Delerue, con musiche tratte da film indimenticabili come Love Story, Lawrence d’Arabie, Jean de Florette, Rabbi Jacob, Joyeux Noël e La forma dell’acqua. Un concerto magistrale, applauditissimo, che ha dato il via a una nuova edizione di successo.





La giornata, promossa dal Com.It.Es. di Nizza grazie all’impegno di Elisabetta Castellano e Carla Carbone, è proseguita con una visita guidata ai luoghi storici di Cimiez, condotta dall’esperta del Centre du Patrimoine, Nathalie Gaglio.



Il gruppo, composto da numerosi partecipanti tra cui Danilo, Christiane Sadler, Robert Benassaya, Lydia e Thierry, ha avuto l’occasione di scoprire angoli nascosti e affascinanti della collina nizzarda.



Il momento più emozionante è stato l’ingresso nella hall dell’Excelsior Hôtel Regina, oggi residenza privata e un tempo rifugio della Regina Vittoria, che soggiornava nella torre d’angolo dell’edificio. Un’occasione rara per ammirare gli interni maestosi e i giardini panoramici.





La guida ha illustrato anche la curiosa simbologia della statua della sovrana, circondata da quattro figure femminili che rappresentano le città dei suoi soggiorni in Costa Azzurra: Grasse, Hyères, Mentone e Nizza, la sua preferita.



Non è mancata una tappa all’Alhambra, splendido esempio di architettura neo-moresca dove visse la leggendaria Belle Otero. Interessante anche l’aneddoto sull’avenue Liserb, il cui nome rimanda all’imperatore del Brasile Pedro II, assiduo frequentatore di Nizza.





La passeggiata si è conclusa su avenue Rambaldi, davanti al nuovo murale dedicato a otto figure iconiche della storia e dell’arte nizzarda: Catherine Ségurane, Isadora Duncan, Mylène Demongeot, Niki de Saint Phalle, Gustave-Adolphe Mossa, Yves Klein, Dick Rivers e Louis Delfino.



Una giornata all’insegna della musica, della storia e della memoria culturale, che ha unito il fascino del cinema alla scoperta dei tesori nascosti di Nizza.





