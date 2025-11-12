Nizza si illumina di magia: torna il Villaggio di Natale ai Giardini Albert 1er

Natale si avvicina e, come ogni anno, Nizza si prepara a indossare il suo abito più luminoso. Dal 28 novembre 2025 al 4 gennaio 2026, il cuore della città ospiterà il tradizionale Villaggio di Natale, allestito tra Place Masséna e i Giardini Albert 1er.
Un appuntamento imperdibile per chi vuole respirare la magia delle feste, tra chalet di legno, artigianato locale, specialità gastronomiche e un’atmosfera da fiaba che conquisterà grandi e piccoli.
Il mercato natalizio riunirà quest’anno una sessantina di espositori, pronti a proporre idee regalo originali, dolci tipici e prodotti del territorio. Il profumo di cannella e vin chaud guiderà i visitatori lungo i viali addobbati, mentre le luci e le decorazioni trasformeranno il centro di Nizza in un vero e proprio scenario natalizio.
Oltre agli acquisti e alle degustazioni, il Villaggio sarà anche un luogo di incontro e divertimento: un’occasione per vivere l’atmosfera delle feste in famiglia o con gli amici, passeggiando tra le bancarelle o godendosi uno spettacolo sotto le stelle.
Orari di apertura
Jardin Albert 1er
- Lunedì–mercoledì: 12.00–21.00
- Giovedì–venerdì: 12.00–23.00
- Sabato: 11.00–23.00
- Domenica: 11.00–21.00
- 24 e 31 dicembre: 12.00–19.00
- 25 dicembre: 14.00–23.00
- 1° gennaio: 12.00–23.00
Place Masséna
- Lunedì–mercoledì: 11.00–22.00
- Giovedì–sabato: 11.00–23.00
- Domenica: 11.00–22.00
- 24 e 31 dicembre: 11.00–19.00
Informazioni pratiche
Il Villaggio di Natale è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici grazie alla linea 1 del tram, con fermate a pochi passi dalle aree espositive. Per limitare il traffico nel centro cittadino, il Comune invita residenti e visitatori a privilegiare i trasporti sostenibili e i parcheggi di interscambio.
L’ingresso al mercato è gratuito, e alcune attività per i più piccoli – come il laboratorio di decorazioni e la casa di Babbo Natale – saranno accessibili nei fine settimana.
Tra luminarie, musica, profumi e tradizioni, Nizza promette anche quest’anno un Natale indimenticabile, all’insegna della condivisione e della magia.