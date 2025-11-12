Nizza si illumina di magia: torna il Villaggio di Natale ai Giardini Albert 1er

Natale si avvicina e, come ogni anno, Nizza si prepara a indossare il suo abito più luminoso. Dal 28 novembre 2025 al 4 gennaio 2026, il cuore della città ospiterà il tradizionale Villaggio di Natale, allestito tra Place Masséna e i Giardini Albert 1er.



Un appuntamento imperdibile per chi vuole respirare la magia delle feste, tra chalet di legno, artigianato locale, specialità gastronomiche e un’atmosfera da fiaba che conquisterà grandi e piccoli.



Il mercato natalizio riunirà quest’anno una sessantina di espositori, pronti a proporre idee regalo originali, dolci tipici e prodotti del territorio. Il profumo di cannella e vin chaud guiderà i visitatori lungo i viali addobbati, mentre le luci e le decorazioni trasformeranno il centro di Nizza in un vero e proprio scenario natalizio.



Oltre agli acquisti e alle degustazioni, il Villaggio sarà anche un luogo di incontro e divertimento: un’occasione per vivere l’atmosfera delle feste in famiglia o con gli amici, passeggiando tra le bancarelle o godendosi uno spettacolo sotto le stelle.



Orari di apertura

Jardin Albert 1er

Lunedì–mercoledì: 12.00–21.00

Giovedì–venerdì: 12.00–23.00

Sabato: 11.00–23.00

Domenica: 11.00–21.00

24 e 31 dicembre: 12.00–19.00

25 dicembre: 14.00–23.00

1° gennaio: 12.00–23.00

Place Masséna

Lunedì–mercoledì: 11.00–22.00

Giovedì–sabato: 11.00–23.00

Domenica: 11.00–22.00

24 e 31 dicembre: 11.00–19.00

Informazioni pratiche

Il Villaggio di Natale è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici grazie alla linea 1 del tram, con fermate a pochi passi dalle aree espositive. Per limitare il traffico nel centro cittadino, il Comune invita residenti e visitatori a privilegiare i trasporti sostenibili e i parcheggi di interscambio.



L’ingresso al mercato è gratuito, e alcune attività per i più piccoli – come il laboratorio di decorazioni e la casa di Babbo Natale – saranno accessibili nei fine settimana.



Tra luminarie, musica, profumi e tradizioni, Nizza promette anche quest’anno un Natale indimenticabile, all’insegna della condivisione e della magia.



