Oltre 2.700 dispositivi digitali scolastici trovano una seconda vita a Monaco

La Delegazione Interministeriale per la Transizione Digitale e la Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport uniscono le forze per offrire una nuova vita agli strumenti informatici utilizzati dagli studenti dei collegi e licei pubblici del Principato.

Dal 2020, nell’ambito del programma di transizione digitale nelle scuole, gli studenti beneficiano di computer portatili in prestito, pensati per agevolare il percorso scolastico e potenziare le competenze digitali. Recentemente, questi dispositivi sono stati sostituiti a seguito del normale ciclo di rinnovo del parco informatico degli istituti.

Attento a ridurre l’impatto ambientale del digitale, il Principato ha scelto di avviare un programma di riutilizzo e recondizionamento del materiale informatico precedentemente impiegato, prolungandone così la durata di vita e massimizzandone l’utilità.

Quest’anno, oltre 2.700 dispositivi – tra computer, tablet, tastiere e accessori – vengono destinati al progetto “Seconda Vita”, un’iniziativa che unisce sostenibilità ambientale e solidarietà sociale.

Da un lato, il riuso dei dispositivi consente di ridurre le emissioni di gas serra e il consumo di risorse naturali; dall’altro, il materiale recondizionato verrà donato a organizzazioni impegnate nel sociale e a programmi di reinserimento professionale.

Il progetto coinvolge attivamente il tessuto associativo locale, con il contributo dei seguenti partner:

Green Monaco si occupa della verifica dello stato di ogni dispositivo.

AMAPEI partecipa alla realizzazione dell’inventario.

Actif Azur garantisce la cancellazione sicura dei dati.

Monaco Green Box fornisce contenitori riutilizzabili per una logistica a rifiuti zero.

Grazie a questa operazione di recondizionamento, si stima un risparmio minimo di 150 tonnellate di gas a effetto serra, equivalenti a circa 940.600 chilometri percorsi in automobile, ossia 495 viaggi di andata e ritorno Monaco-Parigi.

Il programma di “Seconda Vita” avrà anche un impatto diretto sul territorio, con la donazione di dispositivi recondizionati a:

AMADE, impegnata nella protezione dell’infanzia.

Réseau Galice 06, che sostiene persone in situazione di precarietà nell’accesso alla casa e al lavoro.

Banque du Numérique 06, attiva per l’inclusione digitale.

Questa iniziativa, destinata a proseguire negli anni, testimonia la volontà del Principato di Monaco di promuovere un digitale più responsabile, solidale e sostenibile, contribuendo concretamente alla transizione ecologica e all’inclusione digitale.



