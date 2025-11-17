Noleggio auto di lusso in Liguria: vivi l’eleganza e la potenza con Riviera Luxury Cars

Quando il lusso incontra la passione per la guida, nasce un’esperienza esclusiva: Riviera Luxury Cars , leader nel noleggio auto di lusso in Liguria e sulla Costa Azzurra.

Con sede ad Andora (SV), l’azienda offre un servizio d’eccellenza dedicato a chi desidera vivere il fascino di un viaggio su quattro ruote all’insegna dello stile, delle prestazioni e del comfort assoluto.

Un servizio di noleggio esclusivo per chi ama distinguersi

Riviera Luxury Cars non è un semplice autonoleggio: è sinonimo di esperienza su misura. Ogni cliente viene seguito con cura e discrezione, dal momento della prenotazione alla consegna del veicolo.

L’obiettivo? Regalarti un’emozione indimenticabile, che tu voglia percorrere le strade panoramiche della Liguria, partire per un weekend in Costa Azzurra o sorprendere qualcuno con un regalo davvero speciale.

Grazie alla possibilità di consegna personalizzata, potrai ricevere la tua auto direttamente in hotel, villa, porto turistico o aeroporto, senza alcun pensiero logistico.

La flotta: eccellenza, design e prestazioni

Riviera Luxury Cars mette a disposizione una flotta esclusiva di supercar, berline e SUV di alta gamma, costantemente aggiornata per garantire il massimo delle prestazioni e della sicurezza.

Tra i modelli più richiesti:

· Noleggio Lamborghini – Perfetta per chi ama la potenza e il design estremo. Modelli come Huracán o Urus offrono una combinazione unica di adrenalina e lusso.

· Noleggio Tesla – L’eleganza sostenibile. Le Tesla di Riviera Luxury Cars uniscono tecnologia, comfort e innovazione, ideali per chi cerca un’esperienza di guida green senza rinunciare allo stile.

· Noleggio Ferrari – Un mito italiano che non ha bisogno di presentazioni. Perfetta per eventi, matrimoni o weekend all’insegna della sportività.

· Noleggio Porsche – Il perfetto equilibrio tra sportività e comfort, per chi ama guidare con classe.

· Noleggio Range Rover – Lussuosa e spaziosa, perfetta per esplorare la Riviera con comfort e prestigio.

Ogni veicolo viene consegnato in condizioni impeccabili, igienizzato e controllato prima di ogni utilizzo.

L’esperienza Riviera Luxury Cars: comfort, libertà e stile

Immagina di percorrere la via Aurelia con una Ferrari Cabrio, il vento nei capelli e il mare a pochi metri di distanza.

O di arrivare a un evento esclusivo a Montecarlo con una Lamborghini Huracán, attirando gli sguardi di tutti.

Oppure di goderti la tranquillità della guida elettrica di una Tesla Model Y, immerso nel silenzio e nel panorama ligure.

Con Riviera Luxury Cars tutto questo è possibile.

Il team gestisce ogni dettaglio: dal contratto di noleggio alla consegna, offrendo assistenza dedicata 24/7 e la certezza di un servizio discreto, affidabile e su misura.

















