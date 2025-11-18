Cannes rinnova i pontili della Croisette: al via i lavori davanti al Marriott

La riqualificazione della Croisette continua. Da ottobre il Comune di Cannes ha avviato la ricostruzione del pontile situato di fronte all’hotel Marriott, un’infrastruttura oggi segnata dal tempo e dalle condizioni marine.

I lavori, che proseguiranno fino ad aprile 2026, hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’opera, migliorarne la durata nel tempo e armonizzarne l’inserimento nel nuovo assetto del celebre boulevard.



Un intervento strutturale per un pontile più solido

Già nel 2017 le verifiche tecniche avevano evidenziato una progressiva corrosione dei pali e delle paratie metalliche che sostengono la piattaforma.

Dopo un primo intervento provvisorio nel 2018, la municipalità ha quindi deciso di procedere a una ricostruzione completa, come previsto dagli obblighi di manutenzione delle strutture pubbliche installate sul demanio marittimo.



Il nuovo pontile manterrà le dimensioni attuali, 40 metri di lunghezza per 7 di larghezza, ma poggerà su nuovi pali metallici rinforzati da strutture in cemento armato, più resistenti alle sollecitazioni del mare.

È inoltre prevista una piattaforma di accosto di 12 per 13 metri sul lato sud, progettata per agevolare le manovre delle imbarcazioni.



L’investimento complessivo ammonta a 2,68 milioni di euro. Terminata la parte strutturale, fondazioni, pilastri e solette, l’allestimento finale (pavimentazione in legno, parapetti, impianti elettrici) sarà realizzato dal concessionario, come stabilito dalla convenzione di servizio pubblico.



Il progetto è stato approvato anche dal punto di vista ambientale: particolare attenzione è stata dedicata alla tutela degli habitat marini, in particolare degli erbai di posidonia, fondamentali per l’ecosistema della costa mediterranea.



Cantiere gestito dal mare per ridurre i disagi

Per evitare disagi alla circolazione e preservare la fruizione delle spiagge, il cantiere è stato organizzato interamente dal mare.

Una grande chiatta di 54 metri per 17, gestita da Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux, opererà dalle acque antistanti la Croisette, con base logistica al porto Canto.



Una piattaforma provvisoria in mare accoglierà la gru per l’intera durata dei lavori, consentendo di evitare il transito dei mezzi pesanti sulla promenade.



Un programma pluriennale di riqualificazione

Il restyling dei pontili proseguirà anche nei prossimi anni: nell’ottobre 2026 partirà la ristrutturazione della struttura antistante il Carlton, in continuità con gli interventi già realizzati davanti alla spiaggia Macé (2019) e all’hotel Martinez (2025).





