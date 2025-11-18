CONCERTO DI NATALE 2025: un appuntamento di musica e festa a Monaco

Il Com.It.Es. di Monaco presenta l’edizione 2025 del tradizionale Concerto di Natale, in programma giovedì 4 dicembre alle ore 18.30, presso l’Espace Léo Ferré. Un appuntamento pensato per celebrare insieme le Festività, condividere buona musica e ritrovarsi in un clima di amicizia e serenità.

“È un invito che rinnoviamo a tutti per incontrarci e trascorrere un momento speciale. Ringrazio il mio Com.It.Es. per aver compiuto un lavoro straordinario anche quest’anno nell’organizzare l’evento”, ha dichiarato Ezio Greggio, Presidente del Com.It.Es. di Monaco, che sarà anche il presentatore della serata, affiancato da Maurizio DiMaggio di Radio Monte Carlo.

Il concerto, dal titolo “Resta cu’mme”, sarà eseguito dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo, con le voci di Peppe Voltarelli e Giuseppe Gambi. Sul palco sarà presente anche Antonio D’Ausilio, direttamente dai celebri programmi comici Zelig e Made in Sud.

L’evento gode del Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco.

Modalità di partecipazione – Giovedì 4 dicembre 2025

L’apertura della sala dell’Espace Léo Ferré è prevista alle ore 17.00, mentre il concerto inizierà alle 18.30.

L’ingresso è libero e gratuito per tutti i residenti nel Principato e per chiunque desideri assistere allo spettacolo, fino a esaurimento dei posti disponibili.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata tramite la piattaforma EVENTBRITE, utilizzando il link diretto fornito dagli organizzatori per registrarsi e riservare i posti.

https://www.eventbrite.fr/e/il-concerto-di-natale-2025-resta-cumme-tickets-1963521359242