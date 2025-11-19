Moncalvo: domenica 23 novembre torna il mercato di “Benefica On The Road”!

Dopo i successi nelle piazze delle città piemontesi BENEFICA ON THE ROAD arriva in città, con il patrocinio e in collaborazione con il Comune di Moncalvo con nuove proposte, dalle 8,30 alle 19,00.

Gli stocchisti e ambulanti di Piazza Benefica porteranno le migliori marche e firme di abbigliamento, calzature, accessori, profumi, bigiotteria e articoli per la casa Made in Italy con oltre 50 espositori per accontentare tutti i gusti e le esigenze di stile e di moda dei visitatori.

Ti aspettiamo con 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗥𝗼𝗮𝗱, la Piazza in movimento!

Segna la data: domenica 23 novembre a MONCALVO (AT), in Piazza Carlo Alberto.

Per parcheggiare ti consigliamo: Piazza Antico Castello (il campo da tamburello), Corso Regina Elena.

Vieni a scoprire le nostre proposte esclusive: Benefica on The Road è il mercato che porta nelle piazze stile e grandi firme!

Per info e contatti chiama Giorgio al 3922272637

Seguici anche su Facebook e Instagram:

Benefica On The Road

@beneficaontheroad

@mercatopiazzabenefica

CHI SIAMO

L'Associazione BENEFICA ON THE ROAD (ne parliamo in questo articolo: Giorgio Sanfilippo (Benefica on the road): "Portiamo in giro per il Piemonte il fascino del mercato più chic di Torino" ) nasce dall'impegno e dalla passione di un gruppo di lavoro già in precedenza impegnato nella gestione del di Mercato Piazza Benefica, che ha portato ai vertici del gradimento cittadino e regionale il mercato Giardino Luigi Martini, più comunemente noto come mercato di Piazza Benefica, con iniziative volte ad esaltare il Made In Italy e la qualità dei prodotti offerti al grande pubblico.

L’attuale direttivo è composto da: Carola Ferrero, Silvia Tocchini, Roberto Cifaldi, Giorgio Sanfilippo, Giorgio Signore, Domenico Restuccia, Giancarlo Polese, Valentina Corbella, Giovanni Bertone