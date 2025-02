Nizza: per due giorni si discute di sicurezza. Presenti 25 rappresentanti di 14 città europee

La città di Nizza è capofila del progetto europeo PACTESUR2, con i partner delle città di Torino, Madrid e Liegi, il Forum europeo per la sicurezza urbana (EFUS) e l’Associazione Nazionale dei Comuni del Piemonte (ANCI-Piemonte).

Dotato di 2 milioni di euro e finanziato fino a settembre 2025 al 90% dalla Commissione Europea, PACTESUR2 prevede, tra l’altro, l’organizzazione di workshop per favorire lo scambio di buone pratiche tra le polizie locali europee.





Dal 24 al 25 febbraio 2025, al Centro Universitario Mediterraneo, sulla Promenade des Anglais, la città di Nizza accoglierà quindi 25 rappresentanti provenienti da 14 città europee (Madrid, Torino, Liegi, Riga, Vilnius, Bologna, Bratislava, Kordelio-Evosmos, Danzica, Tallinn, Lisbona, Bruxelles, Xabia e Budapest) per un workshop sul continuum di sicurezza, di cui Christian Estrosi, Sindaco di Nizza, è uno dei più convinti sostenitori.



Questo workshop permetterà ai partecipanti di condividere conoscenze e scoprire come la città di Nizza ha applicato concretamente l’idea di continuum di sicurezza, con l’obiettivo di alimentare gli scambi per fornire alla Commissione Europea un manuale di raccomandazioni per rafforzare la cooperazione pubblico-privato nel campo della sicurezza.