Sorpresa: Cannes riduce le imposte

Il Comune di Cannes continua il suo percorso finanziario virtuoso: grazie ai risparmi operativi realizzati dal 2014, l’amministrazione integra direttamente i nuovi prelievi supplementari decisi dallo Stato.

Vengono, in particolare, ridotte le aliquote comunali delle imposte locali del -3,6%.

Inoltre, il Comune prevede, al 31 dicembre 2025, la continuazione della riduzione del debito comunale, che scenderà a -77,59 milioni di euro rispetto al 2014, con una diminuzione delle spese operative (-1,38% in euro costanti) e un piano di investimenti da 80 milioni di euro per rafforzare l'attrattività della città e mantenere Cannes in una spirale positiva.



La strategia finanziaria di Cannes risponde a due obiettivi: proteggere i contribuenti e costruire il futuro.



Così il Sindaco di Cannes David Lisnard: "La strategia di rigore intrapresa dal 2014 ci permette di realizzare risparmi operativi e di creare margini per ridurre il debito, abbassare la fiscalità, investire, migliorare la qualità dei servizi e le condizioni di lavoro, affrontare le difficoltà e gli imprevisti.



Il ciclo di risparmi ci aiuta anche a 'digerire' dal punto di vista del bilancio i nuovi prelievi imposti dallo Stato, che quest’anno sono aumentati di 3,9 milioni di euro per le finanze comunali.



Grazie a questo lavoro titanico e continuo, abbiamo deciso di ridurre nel 2025 le aliquote comunali delle imposte locali del -3,6%.



Queste aliquote sono già tra le più basse in Francia per le città della stessa fascia demografica di Cannes secondo l’INSEE.



Così, 3,6 milioni di euro di reddito disponibile vengono restituiti ai contribuenti di Cannes.Inoltre, l’Agglomération Cannes Lérins è l'unica in Francia a non applicare una tassa fondiaria aggiuntiva sulle abitazioni mentre l'aliquota della Contribuzione Fondiaria delle Imprese applicata a Cannes scende dal 28,82% nel 2024 al 28,74% nel 2025.

Cannes amplifica la via della performance pubblica con un obiettivo finale: il bene comune dei cittadini di Cannes di oggi e di domani."