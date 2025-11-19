Xmas Comics&Games, XI edizione: Angeli e demoni è il tema dell’evento in programma

Il 13 e 14 dicembre all’Oval – Lingotto Fiere di Torino si svolge l’undicesima edizione di Xmas Comics & Games , l’appuntamento invernale più atteso per chi ama fumetti, giochi, videogiochi, cosplay, cinema e tutto ciò che ruota intorno all’universo della cultura pop.

Nato nel 2014 come evento di un solo giorno dedicato al mondo cosplay, nel tempo Xmas Comics ha ampliato il proprio raggio d’azione, fino a trasformarsi nell’edizione natalizia di Torino Comics. Oggi è un festival a tutti gli effetti, capace di unire generazioni diverse attorno alla passione per la creatività in ogni sua forma. Nel 2024 ha raggiunto il traguardo record di 28.000 visitatori, confermandosi come uno dei momenti più partecipati dell’inverno torinese.

«Xmas Comics & Games continua a crescere anno dopo anno, diventando un appuntamento sempre più centrale per la cultura pop in Italia. Il tema di questa edizione, Angeli e Demoni, ci permette di esplorare le tante sfumature della creatività e dell’immaginario contemporaneo» dichiara Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia, società che organizza la manifestazione in joint venture con Just For Fun.

Angeli e demoni, il tema dell’undicesima edizione di Xmas Comics.

Il manifesto firmato da Antonio Lapone omaggia la Torino magica ed esoterica e il fumetto della tradizione franco-belga.

Ogni storia nasce da un conflitto, da un confine che si sfuma: tra luce e oscurità, tra bene e male, tra ciò che sembra e ciò che è. Il tema di questa edizione, Angeli e Demoni, prende vita proprio da questa tensione eterna tra opposti — e dalle infinite sfumature nel mezzo.

Il tema parla della natura ambivalente dei personaggi, delle chiavi di lettura delle storie, dei contrasti tra le emozioni. Un angelo può essere guida o inganno. Un demone può custodire una verità nascosta. Il bene e il male non sono mai assoluti: si mescolano, si travestono, si rincorrono - proprio come accade nei mondi narrativi del fumetto, del videogioco, della letteratura fantasy e del cinema. E così in fiera si indossa un costume, si interpreta, si immagina, si sogna. E allora perché non giocare con i simboli, con gli archetipi, con quella “magia” che da sempre fa di Xmas Comics & Games uno spazio di libertà e creatività? Angeli e demoni è un invito a esplorare i propri opposti, tra citazioni colte e incursioni pop, tra visioni angeliche e diaboliche tentazioni.

A sviluppare questo concetto è il manifesto ufficiale di Xmas Comics 2025 firmato da Antonio Lapone, disegnatore torinese dal tratto elegante e raffinato, che ha scelto di fondere nel suo visual suggestioni pop e riferimenti occulti.

Il manifesto è prima di tutto un omaggio alla Torino magica ed esoterica, città di antichi simbolismi e moderne passioni, vertice dei due triangoli di magia bianca (con Lione e Praga) e nera (con Londra e San Francisco).

Protagonista dell’illustrazione è una ragazza in cosplay che veste i colori di Torino – giallo e blu – e porta a tracolla una borsetta a forma di controller di una console di videogames, segno della contaminazione tra linguaggi, passioni e generi. Ma è nelle ali scure e nella stella a cinque punte sulla fronte che si cela la chiave di lettura più profonda: la figura richiama volutamente l’iconografia del Genio Alato del monumento al Traforo del Frejus di piazza Statuto, da sempre considerato uno dei luoghi simbolo dell’esoterismo torinese. Per alcuni allegoria positivista del trionfo della Ragione sui Titani, per altri rappresentazione di Lucifero “Portatore di Luce”, la statua incarna da decenni l’ambiguità tra bene e male, sapere e dannazione, aspirazione e limite.

La cosplayer disegnata da Antonio Lapone ne reinterpreta le fattezze con eleganza pop e spirito nerd: la ragazza sfoglia un fumetto da cui si sprigiona un fascio di luce bianca al neon. Nel raggio immaginifico si cela il secondo omaggio dell’autore: un tributo alla straordinaria tradizione del fumetto franco-belga, tra le più influenti al mondo per innovazione grafica, ricchezza narrativa e capacità di attraversare generazioni e stili. Si riconoscono la pipa di Blake e Mortimer, il ciuffo di Tintin, l’elmetto alato di Asterix, il cappello di Spirou, la coda dei marsupilami, un puffo, il cappello di Lucky Luke, il muso di Le Chat e altre icone che hanno contribuito a definire i canoni espressivi della nona arte. Lo sfondo rosso, punteggiato da balloon tono su tono, richiama nuovamente il linguaggio del fumetto franco-belga e accende l’atmosfera natalizia dell’evento.

Il manifesto per Xmas Comics & games nasce dal bisogno fondamentale di rappresentare la magia del mestiere di fumettista: la stessa magia che gli alchimisti inseguivano quando, per trasmutare i metalli vili in oro, ricorrevano a sofisticati riti – dichiara Antonio Lapone. Il lavoro del fumettista, così come quello del grafico, consiste proprio in questo: trasformare un pensiero, una scintilla, un segno in qualcosa di più prezioso. La magia sta qui in un percorso articolato, fatto di bozzetti tracciati con matite blu, ricalchi in grigio, correzioni in rosso e, infine, la china: nera, profonda, buia come le notti di questa Torino magica ed esoterica."

Antonio Lapone

Nato a Torino nel 1970, grande appassionato degli anni 50 e della "Ligne Claire" o dello "Stile Atom"per ricollegarsi all'epopea della grande esposizione universale di Bruxelles nel 1958, anno dell'esplosione del design. Le radici grafiche di Antonio Lapone traggono la loro linfa nelle creazioni pubblicitarie, nelle cartelle dei disegnatori d'affiches e nei bozzetti di moda. Grafico pubblicitario prima di essere un disegnatore, Il suo lavoro spazia dalle illustrazioni su carta alle tele e ai fumetti. Qualunque sia il mezzo, la ricerca della composizione e l'eleganza del segno sono le parole d'ordine che caratterizzano il suo mondo.

In Francia debutta sulla serie “ADA Antique Detectives Agency”, tre tomi per l'editore svizzero Paquet. Dal 1998 al 2009 collabora con la Walt Disney Italia; nel 2002, sempre per Paquet, realizza il portfolio Girl Atomik; nel 2003 lavora al piccolo portfolio “Club Colonial” per l'editore parigino le 9eme Monde; nel 2009 pubblica per Paquet un art book “Cars & Girls”. Lavora anche per le edizioni BDMusic: nella collezione BDVoice: “i Platters” nel 2006, nella collezione BDClassic: “Igor Stravinsky”. Per l'editore Plaizier di Bruxelles, nel 2010, realizza una serie di cartoline dal titolo “La Femme 58”. Per la Casa Editrice Glenat (collezione Treize-Etrange) ha pubblicato la graphic novel “Accords Sensibles” e "Adam Clarc"; Nella collezione " Petit Carnet" di Alain Beaulet Editeur Paris ha pubblicato “Rainy Day” e “Saturday Morning in NYC” e il portfolio "Midnight in Blue". Le sue "Femmes" dipinte su grandi tele all'acrilico sono esposte alla Galleria Champaka di Bruxelles/Parigi, alla BRAFA (Brussels Antiques & Fine Art) a Losanna alla Galleria Catherine Niederhauser. Nel 2015 realizza per "Radio Capital" il calendario ufficiale e le illustrazioni per il packaging del cd "Sentieri Notturni". Attualmente collabora con le Case Editrici: Glenat (Paris), con la quale ha pubblicato una graphic novel su Mondrian dal titolo: "La Fleur dans l'Atelier de Mondrian"; con Kennes Editions (Belgio) con il quale ha pubblicato i due volumi a fumetti "Greenwich Village" e il suo art-book "The New Frontier, the Art of Elegance"; con Dargaud (Benelux) con la quale ha pubblicato due volumi per la graphic Novel "Gentlemind".

Xmas Comics&Games | 11° edizione

Sabato 13 e domenica 14 dicembre

dalle 10 alle 19.30

Oval – Lingotto Fiere

Via Giacomo Mattè Trucco 70, Torino

