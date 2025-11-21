Un nuovo presidente per la Chambre Monégasque du Yachting

Fondata nel 1945, la FEDEM riunisce e rappresenta l’insieme delle camere sindacali professionali del Principato. Vera interfaccia tra gli attori economici e i poteri pubblici, contribuisce alla promozione, allo sviluppo e alla competitività del tessuto imprenditoriale monegasco.

«Lo yachting rappresenta un’attività economica strategica per il Principato: genera quasi 600 milioni di euro di ricadute annuali e rappresenta circa 1.500 posti di lavoro qualificati (fonte: Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques – dati 2022). È dunque essenziale che questo settore sia pienamente rappresentato all’interno della FEDEM, al fine di difenderne gli interessi, promuoverne i valori e accompagnarne lo sviluppo sostenibile», osserva Philippe Ortelli, Presidente della Fédération des Entreprises Monégasques.

Figura di spicco del panorama internazionale dello yachting, Bernard d’Alessandri ricopre dal 1990 le funzioni di Segretario Generale e Direttore Generale dello Yacht Club de Monaco. Visionario e stratega, ha contribuito a rendere il Principato un punto di riferimento mondiale in materia di innovazione, sostenibilità ed eccellenza marittima, attraverso la creazione di eventi emblematici come la Monaco Classic Week – La Belle Classe, il Monaco Energy Boat Challenge e la Superyacht Eco Association (SEA Index®).

Parallelamente, presiede anche il Cluster “Yachting Monaco”, lanciato nel 2014 e che riunisce oltre 100 imprese della filiera, e la Commissione “Monaco, Capital of Yachting” all’interno del Consiglio Strategico per l’Attrattività. Questi impegni riflettono la sua volontà di mettere in sinergia gli attori economici, istituzionali e tecnici per favorire la cooperazione, l’innovazione e la sostenibilità all’interno dello yachting monegasco.

«Da sempre la mia passione per il mare e lo yachting guida il mio impegno. Con questa nuova responsabilità, desidero mettere la mia esperienza al servizio di un settore che rappresenta la forza e la singolarità di Monaco. Il Principato occupa un posto unico nel mondo dello yachting: quello di modello di eccellenza, innovazione e sostenibilità, che portiamo avanti ogni giorno all’interno dello Yacht Club de Monaco», ha dichiarato Bernard d’Alessandri.

Questa nomina rafforza la dinamica avviata attorno alla visione “Monaco, Capital of Advanced Yachting”, collocando la Chambre Monégasque du Yachting al centro dello sviluppo economico e sostenibile della filiera. Sotto l’impulso di Bernard d’Alessandri, Monaco conferma il suo ruolo di piattaforma di eccellenza, innovazione e responsabilità, al servizio del futuro dello yachting mondiale.



