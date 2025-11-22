La prevendita di Bitcoin Hyper supera $28 milioni: nasce un nuovo protagonista del mondo crypto

Il 2025 si sta rivelando un anno complesso per il mercato crypto. Dopo un avvio brillante, il settore ha attraversato settimane di forte volatilità, segnate da improvvise inversioni di trend e da un clima macroeconomico più teso del previsto. Bitcoin, ancora una volta barometro dell’intero comparto digitale, non è rimasto immune alle oscillazioni: la sua parabola recente lo ha visto scendere per la prima volta sotto i 90.000 dollari da aprile, prima di recuperare stabilizzandosi nella fascia bassa dei 90.000. Una discesa che ha di fatto cancellato i guadagni annuali, in netto contrasto con il picco oltre i 126.000 dollari registrato a ottobre. Eppure, nonostante la pressione ribassista, la capitalizzazione complessiva del mercato crypto continua a orbitare intorno ai 3,2 trilioni di dollari. Un segnale che testimonia come gli investitori non stiano abbandonando l’ecosistema, ma piuttosto assumendo un atteggiamento più prudente, redistribuendo il capitale verso asset meno esposti alle oscillazioni interne del mercato spot.

In questo scenario di incertezza, sta emergendo con forza una tendenza chiara: la ricerca di opportunità alternative tramite le prevendite crypto. Tra queste prevendite, una sta attirando più attenzione delle altre: Bitcoin Hyper , che ha superato la soglia dei 28 milioni di dollari raccolti, trasformandosi in una delle iniziative più discusse e monitorate del 2025.

Un mercato in fase di reset, ma tutt’altro che spento

Il recente “raffreddamento” del mercato crypto è frutto di una combinazione di fattori: aspettative più caute sui tagli dei tassi della Federal Reserve, l’impatto economico dello shutdown governativo negli Stati Uniti e un flusso costante di riscatti dagli ETF spot su Bitcoin che, a novembre, hanno registrato deflussi per miliardi. A questa dinamica si sono aggiunti i segnali provenienti dai mercati tradizionali, con gli indici globali in lieve contrazione e le principali piazze asiatiche in sofferenza, penalizzate dal ridimensionamento dei settori più legati all’intelligenza artificiale. Nel contesto crypto, la correzione è stata ancora più brusca: il comparto ha perso circa 1,2 trilioni di dollari in appena sei settimane, con una serie di sessioni caratterizzate da liquidazioni superiori al miliardo di dollari. Ma è proprio in fasi come queste che gli investitori più attenti cercano di diversificare, affiancando ai grandi nomi del settore progetti in anteprima con un potenziale di crescita molto più elevato.

Bitcoin Hyper: la visione di un Layer 2 che porta la DeFi su Bitcoin

Al centro del crescente interesse per Bitcoin Hyper c’è la sua ambizione tecnologica. Il progetto punta a costruire un Layer 2 ad alta efficienza capace di trasformare Bitcoin – storicamente percepito come “oro digitale” più che come rete programmabile – in una piattaforma pienamente compatibile con applicazioni DeFi, dApp, token e servizi finanziari avanzati. L’architettura tecnica proposta da Bitcoin Hyper combina diversi elementi tra cui un execution layer basato sulla Solana Virtusl Machine VM, progettato per gestire transazioni rapide e programmabili con un bridge canonico che consente di portare Bitcoin dentro e fuori dal Layer 2 senza attriti. Inoltre l’uso estensivo di prove crittografiche zero-knowledge, garantisce sicurezza e finalità, ancorando periodicamente lo stato della rete alla blockchain principale di Bitcoin. La promessa è chiara: pagamenti istantanei, costi di transazione estremamente ridotti e la possibilità di utilizzare BTC in contesti finora riservati ad altre blockchain. Dalla finanza decentralizzata alle memecoin, dal lending ai sistemi di tokenizzazione, Bitcoin Hyper immagina un ecosistema in cui Bitcoin non sia solo una riserva di valore ma un asset pienamente operativo nel mondo Web3. Il token HYPER rappresenta il fulcro economico del progetto. Oltre a fungere da gas per le transazioni, sarà utilizzato per la governance e per lo staking, già attivo in prevendita e capace – al momento – di offrire un rendimento molto competitivo.

Una prevendita da record che alimenta aspettative e visibilità

Superare i 28 milioni di dollari raccolti è un segnale della risonanza che il progetto sta ottenendo, tanto fra gli investitori retail quanto tra le cosiddette crypto whales. A rafforzare l’interesse c’è anche un dato particolarmente significativo: oltre 1,3 miliardi di token HYPER risultano già messi in staking, a testimonianza di un orientamento long-term da parte della community. Molti acquirenti non cercano un guadagno immediato, ma intendono sostenere il progetto e sfruttare i rendimenti offerti dal protocollo. Analisti e influencer del settore hanno iniziato a puntare i riflettori su Bitcoin Hyper, definendolo uno dei progetti più promettenti dell’anno. L’idea di coniugare la forza del brand Bitcoin con un Layer 2 ricco di utilità e con un’identità comunicativa moderna, vicina anche al mondo delle memecoin, sta contribuendo a renderlo uno dei protagonisti indiscussi di questa fase di mercato. In un settore in cui diversi token raggiungono capitalizzazioni di mercato miliardarie con utilità ridotte o narrative poco solide, Bitcoin Hyper si presenta come una proposta con fondamenta tecniche più robuste e un posizionamento strategico in un punto preciso dell’ecosistema: quello, sempre più centrale, dei Layer 2 su Bitcoin.





