Aperitivo, cena e dopocena: a Limone riapre il White Restaurant & Lounge Bar, richiamo irresistibile per gli amanti del gusto e del glamour

Il White Restaurant & Lounge Bar, con la sua atmosfera moderna e la promessa di un'esperienza enogastronomica di alta qualità, è pronto a riaprire i battenti il prossimo 29 novembre.

Abbiamo chiesto ai gestori cosa possono aspettarsi i nostri lettori che desiderano raggiungere il locale.

“ Il White si propone come un polo di attrazione che va oltre la semplice cena.

Qui a Limone, nel cuore del paese, ogni tavolo è pronto a regalare un'esperienza fatta di gusto, atmosfera ed accoglienza.

L'arrivo del nostro nuovo Chef, che vanta tra le tante esperienze quella da Assunta Madre a Milano e Roma e quella più recente presso l'Hotel Miramare di Sanremo, è garanzia di sapori e creatività.

Ma non ci limitiamo al lato gastronomico. L'atmosfera del White è glamour: chi entra viene accolto da un arredamento moderno.

È un luogo elegante e raffinato, ma allo stesso tempo vivace, con feste esclusive ed alla moda. Al White c'è una raffinata selezione musicale garantita dai migliori DJ. Lo staff vuole offrire alla sua clientela un'alternativa di stile, una meta chic in montagna dove il divertimento è garantito.

Ci sono già degli appuntamenti da segnare in calendario?

"Assolutamente sì, i primi due week end di dicembre saranno imperdibili! Il 7 dicembre ci sarà una speciale cena cantata, seguita da musica e divertimento nel dopocena. Poi, il 14 dicembre, la serata inizierà con una cena normale con DJ (musica soft di sottofondo), per poi trasformarsi in una vera e propria serata stile disco. E attenzione: dal 20 dicembre in poi, ogni sera sarà ravvivata da un evento speciale!”.

Un'ultima battuta per convincere i lettori a fare visita a questo locale.

“Venite a scoprire la cucina del nostro nuovo Chef e l'ambiente che è stato creato. Limone è la nostra montagna ed è vicina a tutti, anche grazie alla riapertura del Tunnel di Tenda.

Il team del White Restaurant & Lounge Bar vi aspetta per un'esperienza indimenticabile che unisce la qualità della tavola al divertimento più chic!”.

Per ogni ulteriore informazione o prenotazione chiama al 335 183 4467