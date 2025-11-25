“Chiudere non è amare”: Monaco lancia la nuova campagna contro la violenza sulle donne

Il Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne di Monaco ha presentato la sua nuova campagna in vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre 2025. Intitolata “Chiudere non è amare”, la campagna mette in luce la problematica del controllo coercitivo, inteso come una serie di atti progressivi volti a isolare, controllare e rinchiudere la vittima, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e ricordare i servizi di supporto disponibili nel Principato.

Durante l’evento, alla presenza di Isabelle Rome, Ambasciatrice per i Diritti Umani e già Ministra delegata per l’Uguaglianza di genere, la Diversità e le Pari Opportunità, Céline Cottalorda, Delegata Interministeriale per i Diritti delle Donne, ha illustrato le finalità della campagna: “L’obiettivo è creare consapevolezza sia tra le vittime che tra gli autori di violenza, evidenziando il carattere subdolo della violenza domestica che può condurre a esiti tragici”. La Cottalorda ha sottolineato l’importanza di affrontare la questione da un nuovo punto di vista, mostrando il divario tra la percezione dei propri atti da parte dell’autore e la realtà dei comportamenti violenti, senza però stigmatizzare.

Isabelle Rome ha rafforzato questi concetti ricordando che “la presa in carico degli autori è essenziale nelle politiche pubbliche di contrasto alla violenza sulle donne, per prevenire la recidiva e promuovere una consapevolezza collettiva”.

Boite Noire, simbolo della progressiva chiusura della vittima, è il termine guida della campagna e si declina su diversi supporti:

Un visual per affissioni cittadine e nella galleria del Centro Commerciale di Fontvieille;

Un film animato narrato dal punto di vista dell’autore, che mostra come una relazione amorosa possa degenerare in controllo e violenza. Il film sarà diffuso su Monaco Info, sul sito internet e sui social del Comitato, disponibile anche in inglese con la voce di Toby Wright, Ambasciatore dei Diritti delle Donne, coinvolto attivamente nella campagna.

Per coinvolgere i giovani, è stato lanciato un concorso video in collaborazione con la Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport. Gli studenti delle scuole superiori sono stati invitati a realizzare video di 1-3 minuti basati sullo slogan della campagna, da soli o in gruppo. Le opere saranno presentate al pubblico il 25 novembre alle 18:30 presso il Liceo Rainier III, in un momento dedicato al dibattito sul controllo coercitivo e sull’importanza di una risposta collettiva alla violenza sulle donne.

Altri eventi

Per amplificare il messaggio contro la violenza sulle donne, altri eventi organizzati dai partner del Comitato si svolgeranno attorno alla giornata del 25 novembre:

24 novembre alle 18:00 presso la Fondazione Stelios: Conferenza “Le conseguenze umane e finanziarie della cultura della virilità sulla società”, organizzata dallo Zonta Club con la storica e saggista Lucile Peytavin;

25 novembre alle 12:00 presso la Maison des Associations: Teatro Forum “Sessismo palese o subdolo, il rovescio della stessa medaglia”, organizzato dal Monaco Women in Finance Institute per le imprese;

26 novembre alle 18:00 presso Lou Clapas: Conferenza “Come contrastare la violenza intra-familiare?”, organizzata dal CHPG, con la partecipazione della Dott.ssa Julia Aumiphin e Nathalie Simonnet;

27 novembre alle 18:00 presso la Società Nautica: Teatro Forum organizzato dal Club Soroptimist per giovani adulti, con due scenette che rappresentano situazioni di disuguaglianza e invitano i partecipanti a intervenire.

In aggiunta a queste iniziative, lo Zonta Club di Monaco realizzerà una campagna di affissione sulle panchine di Monaco, mentre le associazioni She Can He Can e Fight Aids Monaco lanceranno una campagna di sensibilizzazione in cui gli uomini si impegnano contro la violenza sulle donne.

La giornata del 25 novembre sarà anche l’occasione per aderire simbolicamente alla lotta contro la violenza sulle donne indossando un nastro bianco.

Il programma completo e il video della campagna sono disponibili su: https://dfm.mc/evenement/lenfermer-ce-nest-pas-laimer/

Numeri utili & Numeri di emergenza

Vigili del fuoco: 18 o 112 | Polizia: 17

Numero di aiuto e informazioni, anonimo e gratuito: 0800 91 90 10

AVIP: https://www.avip-monaco.org/ | 93 25 00 07



