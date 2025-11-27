Black friday: tutto pronto per la pazza corsa all’acquisto

Finalmente ci siamo: poche ore e scatta il Black Friday, la grande e sensazionale svendita che ingenera una vera e propria corsa agli acquisti.

Anche se molti negozi hanno ampliato le date del “venerdì nero” che si stanno trasformando in una edizione straordinaria dei saldi.



Un po’ di storia , per comprendere le ragioni del “Black Friday” cioè del venerdì nero che rievoca, nella mente di chi ha qualche anno in più, ricordi per nulla piacevoli legati al tracollo della lira e a fatti di terrorismo. In questo caso non c’entrano nulla. Il “Black Friday” nasce negli anni sessanta negli Stati Uniti: è la giornata nella quale i commercianti, da sempre con i conti in rosso, decidono per una volta di passare ai “conti in nero” con offerte eccezionali che fanno crescere gli incassi.



Ora il “Black Friday” è sbarcato anche nel vecchio Continente e Nizza e la Costa Azzurra ne hanno subito approfittato. Vetrine dedicate alla giornata, grandi catene che per l’occasione lanciano iniziative quali concorsi o “cartes cadeaux”.



Tutto in previsione delle festività e soprattutto di avviare il volano della corsa agli acquisti. Che poi sia tutto oro quello che luccica, qualche dubbio le inchieste giornalistiche lo lasciano. Le offerte medie reali, nel settore dell’elettronica, pare si posizionino intorno all’8 per cento e che molti prodotti esposti in effetti non siano poi scontati.



Ma quello che conta è l’atmosfera e allora, passo dopo passo, la cultura europea lascia spazio a quella americana e, dopo Halloween ecco il “Black Friday”. Nemmeno lo sforzo di cercare un’altra definizione per questo “giorno della follia”.





