Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Carte blanche – giovani talenti - 29 Novembre – Conservatorio di Musica e Arte Drammatica, Antibes
Il Conservatorio di Musica e Arte Drammatica e l’Ufficio del Turismo di Antibes presentano Carte Blanche Jeunes Talents, concerti dedicati a giovani solisti di talento:
29 novembre: duo flauto e pianoforte con Victoria Bianchini (flauto traverso) e Alma Ambrosini-Santamaria (pianoforte).
Diversi
- Conférence "Le plomb d'Antibes" - Il 27 novembre - Salle des associations – Antibes
- 16e édition de la grande nuit des arts martiaux : mythes & légendes - Il 29 novembre - Azurarena - Antibes
Teatro
Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes – 260 avenue Jules Grec, Antibes
- Inconnu à cette adresse - Il 28 novembre
- Parle-moi d'amour - Il 27 novembre
- Chambre d'hôtes - Il 26, 27, 28 & 29 novembre
Théâtre Le Tribunal – 5 place Amiral Barnaud, Antibes
- La vie n'est pas un conte de fée - Il 27, 28 & 29 novembre
- La petite sorcière - Il 30 novembre
Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes
- Les démons – Il 28, 29 & 30 novembre
- Ekphrasis ou le mécanisme d’anticythère - Il 27 novembre
- Improvisation théâtrale - Il 30 novembre
Mostre – Esposizioni
- La mer, la nuit – Fino al 29 novembre - Médiathèque A.Camus – Antibes
- Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes
- Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes
- Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes
- Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes
- Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes
- Visite guidate
- L’objet du moment : la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes
Visite guidate
- Vecchia Antibes in francese – Tutti i giovedì ore 10
- Vecchia Antibes in inglese – A richiesta
- Antibes street art – Tutti i mercoledì di novembre (salvo il 12) ore 14h
- Juan-les-Pins, de la belle époque aux années folles – Venerdì 28 novembre ore 10
- Le vendredi 28 novembre à 10h
AURON
Week end Tibétain
Festival
Dal sabato 29 a domenica 30 novembre 2025.
Espace Rovery Station d'Auron
Station d'Auron
BEAULIEU SUR MER
Concerto con l’ensemble d’archi ArcoMusica
Venerdì 28 novembre 2025 da 19:30.
Crypte de l'Eglise
bd du Général Leclerc
BREIL SUR ROYA
Mostra alla scoperta delle balene
22 ottobre > 8 dicembre
3 rue Pasteur
CANNES
Mov'in Cannes - Compétition internationale de films de danse
Giovedì 27 novembre 2025
Horaire(s) :
14h00 à 17h30
Cineum Cannes
13 avenue Maurice Chevalier
Les Rencontres d'art contemporain
Giovedì 27 novembre 2025
Horaire(s) :
18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Soirée Cabaret avec Monsieur Marvelous
Giovedì 27 novembre 2025
Horaire(s) :
20h
Espace Miramar
35 rue Pasteur
Les voiles de Morphée
Défilé annuel Start'in Mode
Venerdì 28 novembre 2025
Horaire(s) :
20h
(accueil à partir de 19h30)
hôtel Martinez, 73 bd de la Croisette, Cannes
Baby Concert
Sabato 29 novembre 2025
Horaire(s) :
9h15 et 10h45
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Junior Ballet Opéra National de Paris
Sabato 29 novembre 2025
Horaire(s) :
21h00
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Visite guidée - The Last Dance
Sabato 29 novembre 2025
Horaire(s) :
14h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Récital de piano Marie Josèphe Jude
Sabato 29 novembre 2025
Horaire(s) :
19h
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Visite guidée - Poussière d'étoiles
Sabato 29 novembre 2025
Horaire(s) :
16h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Concert - Une œuvre, une heure - Symphonie
Domenica 30 novembre 2025
Horaire(s) :
11h
Salle culturelle Les Arlucs
24 avenue des Arlucs
Piétonisation du boulevard du Midi-Louise Moreau
Domenica 30 novembre 2025
Horaire(s) :
De 9h à 17h30
boulevard du Midi-Louise Moreau, Cannes (de la section du chemin de la Nadine à la rue de la Verrerie)
Danse - Rocio Molina - "Calentamiento"
Domenica 30 novembre 2025
Horaire(s) :
20h30
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Concert de flûte et piano
Domenica 30 novembre 2025
Horaire(s) :
17h
Espace Miramar
35 rue Pasteur
Exposition - Nuit polaire
Giulia Vetri
Fino a sabato 29 novembre 2025
Horaire(s) :
Mar, Mer, Jeu et Sam : 10h - 18h
Ven : 10h - 19h
Fermé les jours fériés
Médiathèque Ranguin
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h ore 13h et de 14h ore 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h ore 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
CASTELLAR
Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau
FALICON
Téléthon – Falicon
Venerdì 28 novembre 2025 alle 18.
Falicon
FONTAN
Programma dei festeggiamenti di Fontan 2025
Sabato 29 novembre da 09:00 a 16:00
Mercatino di Natale
Fontan
LE BROC
Ben L’Oncle Soul
Concerto
Venerdì 28 novembre 2025 da 20:30.
Complexe les Arts d'Azur - Le Broc
12 rue des Jardins
LEVENS
Exposition « Voir et apprendre ore voir ensemble »
Fino al 31 Dicembre 2025
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal
MENTON
Lavoir théâtre - Comédiennes !
Venerdì 28 novembre da 20:30 a 21:50
Le Lavoir Théâtre de Menton, 63 boulevard du Fossan
Salon bien -etre et nature
29 novembre > 30 novembre
Palais de l'Europe, centre de congres salle Forum de France 8, Avenue Boyer
Festival Sacrée Musique - Voci animate
Mercoledì 3 dicembre da 20:00 a 21:15
Basilique Saint-Michel Archange, Place de l'Eglise
Les Voix Animées | Noël à Cappella
Mercoledì 3 dicembre da 20:00 a 21:30
Basilique Saint-Michel, Place de l'église
Visita guidata: I giardini reali di Westminster
Mercoledì 3 dicembre da 10:30 a 11:15
Hôtel Royal Westminster, 1510 promenade du soleil
Mostre - Esposizioni
Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale,
place Lorédan Larchey
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh,
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,
Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin
2 rue du Vieux Collège
Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel
Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan
Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés
MONACO
La Reine des neiges - Show musical sur glace
Il 27 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
18h30
10 Av. Princesse Grâce
Le Mystère Ophélia
Da 27 A 30 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
20h00
45A Bd du Jardin Exotique
Le Munegu Repair Branché
Il 29 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
14h00
Jardins d’Apolline - 1 Promenade Honoré II
Concert Symphonique - David Fray joue et dirige Bach
Il 30 novembre 2025
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II
C'est magnifique ! avec Roberto Alagna
Il 1 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
20h00
Place du Casino
" Lili Marleen " de Rainer Werner Fassbinder
Il 2 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
19h00
1 Bd Albert 1er
Musique de chambre
Il 3 dicembre 2025
Orario di inizio dell'evento
19h30
Bd Louis II
Exposition - "L’Effet Papillon"
Fino a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "The Butterfly Effect" - eSPOSIZIONE
Funo a lunedì 1° dicembre 2025, dalle 9h alle 18h
Museo di Antropologia preistorica
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin
Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
NIZZA
ZEFESTIVAL
Giovedì 27 novembre 2025 alle 19.
Venerdì 28 novembre 2025 alle 20:30.
Sabato 29 novembre 2025.
Domenica 30 novembre 2025 alle 18.
Lunedì 1° dicembre 2025 alle 20.
Cinéma Le Rialto / Cinéma Pathé Gare du Sud / Cinéma J.P Belmondo / Cinéma Les Variétés / Librairie Vigna / Maison des Associations / Le Croque Bedaine / Le Bistrot poète / RamDam Bar / Centre LGBTQIA+ / Théâtre de l'Impasse
Des histoires, des vies - Teatro
Da giovedì 27 a sabato 29 novembre 2025 il giovedì e venerdì da 20. Il sabato da 15.
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Protoje - Concerto
Giovedì 27 novembre 2025 da 20.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Moulay – Dysfonctionnel
One man Show / One woman show
Giovedì 27 novembre 2025 da 21.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Impro Shuffle Show - Teatro
Giovedì 27 novembre 2025 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
La figure du héros - Teatro
Giovedì 27 novembre 2025 il giovedì da 14.
Venerdì 28 novembre 2025 il venerdì da 20.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Clara Luciani - Concerto
Giovedì 27 novembre 2025 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Nash - One man Show / One woman show
Venerdì 28 novembre 2025 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Alexie - Concerto
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
LAMOMALI - Concerto
Venerdì 28 novembre 2025 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Metro, boulot, Lego - Teatro
Venerdì 28 novembre 2025 alle 21.
Café-Théâtre Le Bouff'Scène
2 rue Caissotti
Toc Toc - Teatro
Venerdì 28 novembre 2025 alle 21:30.
Venerdì 5 dicembre 2025 alle 21:30.
Sabato 6 dicembre 2025 alle 20:30.
Venerdì 12 dicembre 2025 alle 21:30.
Venerdì 19 dicembre 2025 alle 21:30.
Sabato 20 dicembre 2025 alle 20:30.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 22:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Bat. B
Platurne XXL
Serata danzante
Venerdì 28 novembre 2025 alle 20.
Le 109
89 Route de Turin
Val B – Evasion - Spettacolo
Venerdì 28 novembre 2025 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Dé(s)-rives - Teatro
Venerdì 28 novembre 2025 alle 20.
Sabato 29 novembre 2025 alle 20.
Théâtre de La Semeuse
2 montée Auguste Kerl
Brel ! Le Spectacle - Concerto
Venerdì 28 novembre 2025 alle 20.
Auditorium Joseph Kosma
127 Avenue de Brancolar
Back to the 80’s/90’s anglo-saxon
Spettacolo
Venerdì 28 novembre 2025 alle 19.
Théâtre de La Tour
63 bd Gorbella
Sanseverino + Lucky Luc
Concerto
Sabato 29 novembre 2025 alle 20:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Bleu mon Jules
Concerto
Sabato 29 novembre 2025 alle 19.
5 avenue François Mitterrand
Erick Manana & Jenny
Concerto
Sabato 29 novembre 2025 alle 19:30.
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Théâtre Improvisé A4
Teatro
Sabato 29 novembre 2025 alle 21.
Café-Théâtre Le Bouff'Scène
2 rue Caissotti
San Severino + Lucky Luc
Concerto
Sabato 29 novembre 2025 da 20:30.
Théâtre Lino Ventura
168 bd de l'Ariane
Laura Laune
One man Show / One woman show
Sabato 29 novembre 2025 alle 20.
Palais Nikaia
163 Boulevard du Mercantour
Kiwi
Spettacolo
Sabato 29 novembre 2025 alle 18.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Umut Köker – Paradoxe
One man Show / One woman show
Sabato 29 novembre 2025 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Pyjama pour six
Teatro
Sabato 29 novembre 2025 alle 20.
Théâtre de La Tour
63 bd Gorbella
Company
Commedia musicale
Sabato 29 novembre 2025 da 20.
Domenica 30 novembre 2025 da 15.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Sens dessus dessous (ou dialogue de violes)
Concerto
Sabato 29 novembre 2025 alle 20:30.
Centre Culturel la Providence
8 bis rue Saint-Augustin
La George Sand
Teatro
Sabato 29 novembre 2025 alle 20.
Domenica 30 novembre 2025 alle 17.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Entre le jour et la nuit
Teatro
Dal sabato 29 a domenica 30 novembre 2025 il sabato alle 20:30. Il domenica alle 16.
Théâtre l'Impertinent
7 rue Tonduti de l'Escarène
Natur’Event fait son show, soirée humour
One man Show / One woman show
Sabato 29 novembre 2025 alle 20:30.
Espace Laure Ecard
50 boulevard Saint-Roch
Amir – C Tour
Concerto
Domenica 30 novembre 2025 alle 18.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
Magic Night - Spettacolo
Sabato 29 novembre 2025 alle 19:45.
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
Je préfère qu’on reste amis - Teatro
Sabato 29 novembre 2025 alle 18.
Domenica 7 dicembre 2025 alle 18.
Sabato 13 dicembre 2025 alle 18.
Domenica 21 dicembre 2025 alle 18.
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Mostre - esposizioni
Carte blanche à Jérémy Giffaud - Esposizione
Fino al 29 Novembre 2025
Espace à vendre
10 rue Assalit
Anne-Laure Wuillai – Îlots - Esposizione
Fino al 29 Novembre 2025
Galerie Eva Vautier
2 rue Vernier
Quartier Libération
Sèves – Jérémy Griffaud - Esposizione
Espace à vendre
10 rue Assalit
115°5, la Baie des Anges ou l’évolution du paysage
Fino al 30 Novembre 2025
Centre du Patrimoine De Nice
Le Sénat
14 rue Jules Gilly
Nissa Briqua - Esposizione
Fino al 30 Novembre 2025
Crypte archéologique - Tour Bellanda
Les Orients perdus
Esposizione
Fino al 12 Gennaio 2026
Palais Lascaris
15 rue Droite
Henri Matisse – Chemin de Croix
Esposizione
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Henri Matisse – Chemin de Croix
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Constellation – Michael Kenna - Exposition
Fino al 25 gennaio 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas
Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione
Fino al 14 Febbraio 2026
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
ROQUEBILLIERE
Visite guidée du vieux village de Roquebrune Cap Martin (sur demande)
Tutto l'anno 2025 - Aperto tutti i giorni
Avenue Raymond Poincaré
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Festival di lettura
29 novembre > 30 novembre
Gioan
SAINT JEAN CAP FERRAT
Les Jeudis de la Villa – Magali Picherie : L’Histoire des Terroirs
Giovedì 27 novembre 2025 dalle 18:30 alle 23.
Villa Ephrussi de Rothschild
1 avenue Ephrussi de Rothschild
Théâtre pour enfants “L’ours, la truite et la banane”
Sabato 29 novembre 2025 da 15.
Salle Charlie Chaplin
Quai Lindbergh
SOSPEL
Spettacolo "Racconti di Natale"
Sabato 29 novembre
Salle Multimédia, Chapelle des Pénitents rouges
Concerto di canti tradizionali
Domenica 30 novembre da 15:00 a 17:00
Salle multimédia, Place Saint Michel
TENDE
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Galerie J.-G. Inca, Place Ponte
Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende
VILLEFRANCHE-SUR-MER
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 21 dicembre 2025
Concerto domenica alle 20:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle
Port