Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Carte blanche – giovani talenti - 29 Novembre – Conservatorio di Musica e Arte Drammatica, Antibes

Il Conservatorio di Musica e Arte Drammatica e l’Ufficio del Turismo di Antibes presentano Carte Blanche Jeunes Talents, concerti dedicati a giovani solisti di talento:

29 novembre: duo flauto e pianoforte con Victoria Bianchini (flauto traverso) e Alma Ambrosini-Santamaria (pianoforte).



Diversi

Conférence "Le plomb d'Antibes" - Il 27 novembre - Salle des associations – Antibes

16e édition de la grande nuit des arts martiaux : mythes & légendes - Il 29 novembre - Azurarena - Antibes



Teatro

Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes – 260 avenue Jules Grec, Antibes

Inconnu à cette adresse - Il 28 novembre

Parle-moi d'amour - Il 27 novembre

Chambre d'hôtes - Il 26, 27, 28 & 29 novembre

Théâtre Le Tribunal – 5 place Amiral Barnaud, Antibes

La vie n'est pas un conte de fée - Il 27, 28 & 29 novembre

La petite sorcière - Il 30 novembre

Antibéa Théâtre - 15 rue Georges Clémenceau - Antibes

Les démons – Il 28, 29 & 30 novembre

Ekphrasis ou le mécanisme d’anticythère - Il 27 novembre

Improvisation théâtrale - Il 30 novembre



Mostre – Esposizioni

La mer, la nuit – Fino al 29 novembre - Médiathèque A.Camus – Antibes

Passato - Presente, le mie improbabili foto - Fino al 19 dicembre - 12 rue Andreossy – Vecchia Antibes

Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes

Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes

Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes

Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes

Visite guidate

L’objet du moment : la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes

Visite guidate

Vecchia Antibes in francese – Tutti i giovedì ore 10

Vecchia Antibes in inglese – A richiesta

Antibes street art – Tutti i mercoledì di novembre (salvo il 12) ore 14h

Juan-les-Pins, de la belle époque aux années folles – Venerdì 28 novembre ore 10

Le vendredi 28 novembre à 10h