Da Monaco a Shanghai: il MEB apre nuove opportunità per le imprese monegasche

Da Occidente a Oriente, il Monaco Economic Board (MEB) continua il suo percorso di supporto allo sviluppo delle imprese monegasche. Dopo il successo della missione economica in Paraguay durante la Visita ufficiale di S.A.S. il Principe Alberto II, Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del MEB, ha proseguito la sua attività internazionale con una tappa a Shanghai il 6 e 7 novembre.

L’obiettivo principale della missione è stato partecipare alla China International Import Expo, il più grande salone mondiale dedicato all’importazione, che ogni anno attira circa 400.000 buyer professionisti cinesi. In questo contesto, l’azione del MEB si è svolta in stretta collaborazione con l’Ambasciata di Monaco in Cina, guidata da S.E. Mme Marie-Pascale Boisson, che ha offerto alle aziende monegasche uno spazio espositivo nel Pavillon National de Monaco, situato all’interno del padiglione dei Paesi partecipanti.

Per l’occasione, il MEB ha facilitato la presenza di 17 imprese monegasche, mettendo in contatto le aziende con le reti diplomatiche del Principato e favorendo scambi concreti e opportunità di business. Parallelamente, Guillaume Rose ha incontrato i rappresentanti della Camera di Commercio di Shanghai per pianificare una futura missione economica di grande rilevanza nel cuore della seconda economia mondiale, prevista per giugno 2026.

Proseguendo il suo impegno internazionale, il MEB è già pronto per una nuova missione economica a Jeddah, in Arabia Saudita, programmata dal 23 al 27 novembre, consolidando così la strategia di apertura globale delle imprese monegasche.



