Monaco rafforza i legami economici con l’Arabia Saudita: Jeddah, tappa strategica verso nuovi partenariati

Questa settimana, Ludmilla Raconnat Le Goff, Delegata per l’Attrattività presso il Ministro di Stato di Monaco, si è recata a Jeddah, in Arabia Saudita, nell’ambito di una missione organizzata dal Monaco Economic Board (MEB), accompagnata da una importante delegazione di imprenditori monegaschi.

La visita ha rappresentato un’occasione unica per instaurare un dialogo costruttivo e per aprire la strada a collaborazioni ambiziose con uno dei mercati più dinamici della regione del Golfo. La missione ha permesso di identificare sinergie concrete tra Monaco e l’Arabia Saudita, favorendo progetti innovativi e proficui per le rispettive imprese.

«L’interesse principale risiede nella volontà condivisa di sviluppare collaborazioni durature in settori strategici quali yachting, finanza, innovazione, turismo e lusso — ha dichiarato la Delegata Raconnat Le Goff. — L’Arabia Saudita offre significative opportunità economiche, mentre Monaco mette a disposizione la propria expertise riconosciuta, la capacità di adattamento e la rapidità di collaborazione con ecosistemi dinamici. Già oggi stiamo individuando sinergie promettenti che potranno generare progetti innovativi e redditizi».

La Delegata ha sottolineato anche l’importanza di comunicare, ad ogni incontro, la realtà economica monegasca, le sue forze e le prospettive future, contribuendo così a consolidare la reputazione di Monaco sulla scena economica internazionale e a rafforzare le relazioni bilaterali con l’Arabia Saudita.

La Cellula Attrattività di Monaco ha espresso il proprio ringraziamento a tutti i partner sauditi, alle imprese monegasche e ai team del Monaco Economic Board per l’impegno comune volto a sviluppare nuovi orizzonti economici tra i due Paesi.