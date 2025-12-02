La Riviera del gusto torna all'Europa Palace a Sanremo

Prosegue all’Europa Palace la rassegna “La Riviera del Gusto”, il format gastronomico che celebra l’incontro tra grandi interpreti della cucina italiana e lo chef resident Alessandro Schiavon. Dopo il successo delle due serate estive firmate Davide Oldani, il prossimo 17 dicembre l’hotel ospiterà un nuovo appuntamento d’eccezione: una cena a quattro mani con lo chef stellato altoatesino Theodor Falser, pioniere del movimento europeo del cibo sostenibile grazie al suo profondo rispetto per la stagionalità e le tradizioni locali.

Un viaggio dal profumo di montagna a quello del mare: “La Riviera del gusto. Alto Adige–Sanremo: il gusto in viaggio dalle Dolomiti al Mar Ligure” è il titolo di questa serata esclusiva aperta al pubblico, pensata per raccontare — attraverso le creazioni dei due chef — un dialogo gastronomico tra territori, stagioni e identità culinarie differenti ma perfettamente complementari.

La cena

Il menù di 7 portate unirà due mondi gastronomici complementari: le note resinose, affumicate e boschive della tradizione alpina che dialogheranno con la freschezza delle erbe costiere, la delicatezza del pescato ligure e i sapori mediterranei.

Un percorso degustazione costruito come un crescendo armonico, in cui ogni portata è pensata per evocare un paesaggio, una memoria o un’emozione.

La cena inizierà alle ore 20.00 e si terrà nel ristorante interno dell’Europa Palace, ambiente luminoso e contemporaneo che accoglierà gli ospiti in un’atmosfera elegante e intima.

Gli chef

THEODOR FALSER

Chef altoatesino dalla tecnica impeccabile e dalla creatività essenziale, Theodor Falser conquista la sua stella Michelin valorizzando la tradizione alpina attraverso uno stile personale, pulito e profondamente identitario. Dopo esperienze nelle cucine più rinomate dell’arco alpino, Falser si distingue per uno stile che unisce rigore, sensibilità e una particolare attenzione agli ingredienti di montagna.

Collaborando direttamente con contadini di montagna, pescatori alpini e allevatori sostenibili, lo chef Falser crea piatti che riflettono davvero l’ambiente e l’eredità culturale della sua regione. L’impegno dello chef verso purezza, sostenibilità e innovazione gli è valso riconoscimenti internazionali come 10 anni consecutivi con una Stella Michelin, 17 punti Gault & Millau e l’inserimento da La Liste tra i Top 1000 Restaurants in the World.

ALESSANDRO SCHIAVON

Originario di Imperia, Alessandro Schiavon si forma giovanissimo nella trattoria di famiglia prima di approdare a Milano, dove entra nella brigata del celebre Ristorante Bice sotto la guida dello chef Enzo Mazzone. Dopo aver guidato il nuovo locale in Corso Como come Executive Chef, decide di tornare nella sua città per reinterpretare la cucina ligure in chiave moderna presso il Ristorante Cuxen.

Oggi è Executive Chef all’Europa Palace, dove firma con eleganza e uno sguardo contemporaneo le proposte del Rêve Bistrot e della terrazza panoramica The RUFtop.

La rassegna “La Riviera del Gusto”

Concepita come un progetto continuativo aperto al pubblico, la rassegna porta all’Europa Palace grandi interpreti della cucina italiana invitati a confrontarsi con lo stile e la visione dello chef resident. Un format che valorizza Sanremo come destinazione gourmet e che si propone di trasformare ogni appuntamento in un evento unico, tra alta cucina, cultura gastronomica e ospitalità d’eccellenza.

Per informazioni e prenotazioni sulla serata:

Europa Palace Hotel Sanremo 5* Lungomare Imperatrice, 47 – Sanremo www.europapalacesanremo.com

reservations@europapalace.it | +39 0184 715000

EUROPA PALACE SANREMO