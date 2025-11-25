Isola 2000 parte in anticipo: weekend sulla neve già dal 29 novembre

Grazie alle abbondanti nevicate degli ultimi giorni, tra i 40 e i 50 centimetri alla base e alla produzione di neve programmata resa possibile dagli investimenti del Syndicat Mixte des Stations Nice Côte d’Azur, Isola 2000 anticipa ufficialmente l’avvio della stagione.

La stazione aprirà eccezionalmente già nel weekend di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, offrendo ai primi appassionati la possibilità di rimettere sci e snowboard ai piedi con una settimana d’anticipo.



La sindaca di Isola, Mylène Agnelli, parla di “una splendida preapertura”: «Tutti la aspettano con impazienza, le condizioni sono ottimali», conferma. Un anticipo che consentirà anche ai professionisti della montagna di testare impianti e servizi prima dell’apertura continuativa prevista dal 6 dicembre, data in cui prenderà il via anche la stagione ad Auron.

A Saint-Étienne-de-Tinée, la sindaca Colette Fabron precisa che sono già stati prodotti 260.000 m³ di neve artificiale, mentre i mezzi battipista stanno preparando tracciati per tutti i livelli. Anche La Colmiane potrebbe aprire nello stesso fine settimana.





Accesso alla valle della Tinée: mobilitazione sulle strade

Resta sotto osservazione la situazione viaria dopo gli smottamenti causati dal maltempo della settimana precedente.

La route de la Tinée è attualmente interessata da interventi di messa in sicurezza: sulla RM2206, tra La Courbaisse (Tournefort) e Pont-de-Clans, è in vigore un transito alternato con tre finestre di apertura durante la settimana (7–8, 12–13 e 16–17), salvo eccezioni domenicali.

Negli altri orari, è attiva una deviazione attraverso Massoins e Villars-sur-Var.



In vista del weekend di preapertura, la Métropole Nice Côte d’Azur assicura che le squadre sono “pienamente mobilitate” per garantire il ripristino più ampio e rapido possibile della circolazione, sempre nel rispetto delle condizioni di massima sicurezza.

I lavori, inizialmente previsti per due settimane, potrebbero dunque accelerare in funzione dell’evoluzione del cantiere.





