Boeri Vini: vini del territorio e degustazioni a Costigliole d’Asti

È qui che nasce e cresce Boeri Vini, azienda familiare che da 120 anni interpreta il vino come un’eredità preziosa, da proteggere e rinnovare con cura costante.

Fondata nel 1904 dal capostipite Alfonso Boeri, la cantina è oggi guidata dalla quarta e quinta generazione: i fratelli Giorgio e Roberto, insieme alla giovane Giulia, che porta energia nuova e sensibilità moderna, senza mai perdere il legame con le radici della famiglia.

La Barbera come simbolo, ma non solo

Tra le etichette che raccontano meglio l’identità dell’azienda spicca la Barbera d’Asti Superiore Pörlapà, proveniente da un vigneto storico piantato nel 1936. È un vino ricco, avvolgente, caratterizzato da note di frutta matura e sentori speziati che ne esaltano la complessità.

Accanto alla Barbera, Boeri Vini propone una gamma che valorizza la varietà enologica del territorio. Lo Chardonnay del Piemonte Beviòn è un bianco fragrante e luminoso, perfetto come compagno di aperitivi e piatti delicati. Per gli amanti delle bollicine, lo Spumante Brut ottenuto da Chardonnay e Pinot Nero con metodo Charmat offre un sorso fresco e dinamico. Il Moscato d’Asti Ribota, dolce e aromatico, chiude la selezione con un tocco di morbidezza ideale per dessert o momenti di piacere rilassato.

Ogni vino nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza genuina, capace di adattarsi a diverse occasioni ma sempre fedele all’espressione del territorio.

Degustazioni e esperienze enoturistiche tra vigne e colline

Boeri Vini non è solo una cantina: è un luogo da vivere. Per condividere la bellezza del paesaggio e la cultura del vino, l’azienda propone degustazioni vini monferrato e percorsi enoturistici pensati per chi desidera entrare in contatto diretto con la tradizione locale.

Tra le attività più apprezzate c’è il picnic tra i filari, un’esperienza immersiva che invita a rallentare e godersi un cesto di prodotti selezionati accompagnati da un calice di vino, circondati da un panorama unico.

I valori che guidano l’azienda

Quattro concetti definiscono la filosofia di Boeri Vini: famiglia, tradizione, innovazione e collaborazione.

La famiglia è l’anima dell’azienda, custode di un sapere tramandato con orgoglio. La tradizione rappresenta le fondamenta su cui ogni scelta viene costruita, sempre con grande rispetto per il territorio. L’innovazione si manifesta nell’adozione di tecniche sostenibili e nella costante ricerca di qualità. La collaborazione, infine, è il motore che permette all’azienda di crescere e condividere la propria visione con appassionati e visitatori.

Boeri Vini invita tutti a scoprire la cantina, i suoi vini e l’atmosfera autentica che da 120 anni la rende un punto di riferimento nel panorama vitivinicolo piemontese.













