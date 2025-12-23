Perché il Casinò di Sanremo è la destinazione imperdibile per festeggiare Natale e Capodanno

A meno di un’ora dalla Costa Azzurra, Sanremo si afferma come una parentesi ideale per celebrare la fine dell’anno in modo diverso. Al centro di questa atmosfera, il Casinò di Sanremo si distingue come un luogo unico, dove lusso, intrattenimento e convivialità si incontrano in una cornice spettacolare. Giochi, eventi d’eccezione, musica e cultura: ecco cinque buoni motivi per scegliere il Casinò di Sanremo per festeggiare il Natale e l’arrivo del nuovo anno.

1. Immergersi in un’atmosfera glamour degna delle feste più belle

A dicembre Sanremo cambia ritmo. In questo periodo, la città italiana rivela un’eleganza particolare, sostenuta dal fermento delle feste e da uno stile di vita decisamente orientato al piacere. La città si veste di luci, le facciate si illuminano e la voglia di festeggiare si percepisce a ogni angolo. Monumento simbolo della Riviera italiana, il Casinò di Sanremo incarna pienamente questa energia festosa. Fin dall’ingresso, l’effetto scenografico è immediato: dominano il rosso e l’oro, i volumi Art Nouveau impressionano e l’eleganza italiana si esprime in ogni dettaglio.

Che si venga per una serata di gioco tra amici, una fuga romantica o semplicemente per cambiare aria per una o due notti, il Casinò di Sanremo offre un contesto raffinato, ideale per staccare dalla routine e celebrare. Un luogo dove ci si prende il tempo di assaporare l’istante, in un’atmosfera al tempo stesso chic e accogliente.

2. Godere di eventi di prestigio per un Capodanno indimenticabile

Per celebrare l’arrivo del nuovo anno, Sanremo fa le cose in grande. La serata del 31 dicembre al Casinò è tra gli eventi più ambiti della Riviera. Cene di gala, musica dal vivo, dress code elegante, atmosfera raccolta e festosa: tutto è pensato per offrire un’esperienza memorabile fino al conto alla rovescia finale.

Si apprezza questo modo chic e allo stesso tempo caloroso di vivere il Capodanno, in un contesto dove l’arte dell’accoglienza non è un dettaglio, ma una vera e propria firma. Per chi vive in Costa Azzurra, è anche un’ottima idea di destinazione per festeggiare il Capodanno in Italia. E la serata del 1° gennaio con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo promette di prolungare la magia con un concerto inaugurale di grande prestigio. Un modo raffinato per continuare la festa e iniziare l’anno sotto il segno dell’arte e dell’emozione.

3. Regalarsi un inizio d’anno all’insegna della musica e della cultura

È anche questo il fascino della destinazione: venire a Sanremo significa scoprire una città dalla vita culturale ricca. Il Casinò contribuisce attivamente proponendo, a ogni inizio d’anno, appuntamenti artistici di grande rilievo. Il 1° gennaio, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo terrà infatti un concerto inaugurale particolarmente atteso. Un’uscita ideale a Sanremo per iniziare l’anno in musica, con eleganza.

A gennaio, la stagione teatrale prosegue con artisti italiani riconosciuti come Bocci, Belvedere o Morelli. Una programmazione che prolunga lo spirito delle feste e ricorda che, al Casinò di Sanremo, l’esperienza va ben oltre il gioco.