Mercatini di Natale in Costa Azzurra: dove andare

Una delle attrazioni più seguite durante le festività di fine anno sono i mercatini di Natale.



Sempre più località, anche piccine, organizzano i mercatini che si rivelano non solo un forte richiamo, ma anche l’occasione per presentare le produzioni artigianali del territorio.



La Francia ospita moltissimi mercatini di Natale, alcuni dei quali universalmente conosciuti: in Costa Azzurra e nell’arrière pays sono tante le località interessate.



Ecco i principali mercatini che si svolgono nel Sud Est francese nei prossimi 7 giorni.

Antibes

Chalets gourmands et artisanaux

Fino al 4 gennaio 2026

Esplanade du Pre des Pecheurs



Beausoleil

Beausoleil s'illumine !

Fino al 4 gennaio 2025

Beausoleil



Biot

Marché de Biot J'adore Noël 2025

Fino a martedì 30 dicembre 2025

38, Passage de la Bourgade



Cannes

Natale a Cannes

Fino a domenica 04 gennaio 2026

Allées de la Liberté e Cours Félix Faure



Cogolin

Le Village du Père Noël

Fino al 31 dicembre 2025

Place Victor Hugo, 83310 Cogolin

Frejus

Marché de Noël Coeur Historique

Fino a sabato 3 gennaio 2025

Coeur historique, Place Formigé et place



Hyères

Le Marché de Noël

Fino a sabato 3 gennaio 2025

Place Clémenceau, 83400



La Garde-Freinet

Foire aux Santons

Fino a domenica 28 dicembre 2025

Salle des Sports, Salle des Sports Jean Débat, Place Neuve, 83680



Mandelieu la Napoule

Le Village de Noël - Place de France - 2025

Fino al 28 dicembre 2025

Place de France, Centre ville



Menton

Natale a Menton - mercatino di Natale - vendita di alberi di Natale

Fino al 4 gennaio 2026

Esplanade Francis Palméro Mail du Bastion



Monaco

Village de Noël

Fino al 6 gennaio 2026

Port Hercule



Mouans-Sartoux

42e Foire aux santons

Fino al 24 dicembre 2025

Médiathèque La Strada, Médiathèque cinémathèque, 201, avenue de Cannes



Nizza

Village de Noël

Fino al 4 gennaio 2025

Jardin Albert 1er



Les Festivités de Noël

Fino al 31 dicembre 2025

Roquebrune-sur-Argens



Saint-Jean-Cap-Ferrat

Fête foraine

Fino al 4 gennaio 2026

Place du Centenaire e 3 avenue Jean Mermoz

Seillans

Boutique de Noël et crèche monumentale à Seillans

Fino al 4 gennaio 2026

Salle du Couvent, Place du Thouron



Théoule-sur-Mer

La Balade de Noël - La Fête aux Santons

Fino al 4 gennaio 2026

Espace Culturel, avenue Charles Dahon