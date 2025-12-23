 / Fête de Noël

Mercatini di Natale in Costa Azzurra: dove andare

La Francia ospita moltissimi mercatini di Natale, alcuni dei quali universalmente conosciuti: in Costa Azzurra e nell’arrière pays sono tante le località interessate. I mercatini dal 24 dicembre al 30 dicembre 2025

Una delle attrazioni più seguite durante le festività di fine anno sono i mercatini di Natale.

Sempre più località, anche piccine, organizzano i mercatini che si rivelano non solo un forte richiamo, ma anche l’occasione per presentare le produzioni artigianali del territorio.

La Francia ospita moltissimi mercatini di Natale, alcuni dei quali universalmente conosciuti: in Costa Azzurra e nell’arrière pays sono tante le località interessate.

Ecco i principali mercatini che si svolgono nel Sud Est francese nei prossimi 7 giorni.

Antibes
Chalets gourmands et artisanaux
Fino al 4 gennaio 2026
Esplanade du Pre des Pecheurs

Beausoleil
Beausoleil s'illumine !
Fino al 4 gennaio 2025
Beausoleil

Biot 
Marché de Biot J'adore Noël 2025 
Fino a martedì 30 dicembre 2025
38, Passage de la Bourgade 

Cannes
Natale a Cannes
Fino a domenica 04 gennaio 2026
Allées de la Liberté e Cours Félix Faure

Cogolin
Le Village du Père Noël
Fino al 31 dicembre 2025
Place Victor Hugo, 83310 Cogolin

Frejus
Marché de Noël Coeur Historique
Fino a sabato 3 gennaio 2025
Coeur historique, Place Formigé et place

Hyères
Le Marché de Noël
Fino a sabato 3 gennaio 2025
Place Clémenceau, 83400 

La Garde-Freinet
Foire aux Santons
Fino a domenica 28 dicembre 2025
Salle des Sports, Salle des Sports Jean Débat, Place Neuve, 83680 

Mandelieu la Napoule
Le Village de Noël - Place de France - 2025
Fino al 28 dicembre 2025
Place de France, Centre ville

Menton
Natale a Menton - mercatino di Natale - vendita di alberi di Natale
Fino al 4 gennaio 2026
Esplanade Francis Palméro Mail du Bastion

Monaco
Village de Noël
Fino al 6 gennaio 2026
Port Hercule

Mouans-Sartoux
42e Foire aux santons
Fino al 24 dicembre 2025
Médiathèque La Strada, Médiathèque cinémathèque, 201, avenue de Cannes

Nizza
Village de Noël 
Fino al 4 gennaio 2025
Jardin Albert 1er

Les Festivités de Noël
Fino al 31 dicembre 2025
Roquebrune-sur-Argens

Saint-Jean-Cap-Ferrat
Fête foraine
Fino al 4 gennaio 2026
Place du Centenaire e 3 avenue Jean Mermoz

Seillans
Boutique de Noël et crèche monumentale à Seillans
Fino al 4 gennaio 2026
Salle du Couvent, Place du Thouron

Théoule-sur-Mer
La Balade de Noël - La Fête aux Santons
Fino al 4 gennaio 2026
Espace Culturel, avenue Charles Dahon 

Vallauris
Village de Noël D-Marin Port Camille Rayon
Fino al 4 gennaio 2026
Entrée du Port Camille Rayon

Vence
Noël à Vence
Fino al 27 dicembre 2025
Place du Grand Jardin


