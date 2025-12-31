Nasce una nuova icona nella linea “Exelence” di Davide Currado

La prestigiosa collezione di alta gioielleria “Exelence”, firmata da Davide Currado, si arricchisce di un nuovo capolavoro: una collana unica nel suo genere, impreziosita da una rarissima Tormalina Paraiba di oltre 20 carati. Una creazione che si distingue non solo per la straordinarietà della gemma, ma anche per l’approccio artistico e innovativo che ne ha guidato la realizzazione.

Il progetto, seguito personalmente dal fondatore dell’omonimo brand, nasce parallelamente allo sviluppo di una nuova collezione caratterizzata dall’uso di smalti ceramici, elemento distintivo che conferisce alle opere un tratto immediatamente riconoscibile. Se le creazioni della linea sono destinate alla produzione in serie, la collana con Tormalina Paraiba è stata concepita come pezzo unico, pur mantenendo il fil rouge stilistico dei contrasti cromatici.

Il design si fonda su un raffinato dialogo visivo tra la luminosità di oltre 250 diamanti taglio brillante e un profondo blu cobalto, un intreccio che percorre l’intera struttura con ritmo armonico. La principale fonte d’ispirazione è la forma della goccia, reinterpretata in proporzioni e orientamenti molteplici fino a diventare il motivo dominante dell’opera.

A catturare lo sguardo è soprattutto la goccia di Tormalina Paraiba, considerata una delle pietre più rare e desiderate al mondo: il cuore pulsante del gioiello, dalla tonalità così intensa da sembrare illuminata dall’interno. Una caratteristica resa possibile dalla presenza di rame, elemento raro nelle gemme, che conferisce alla pietra la sua tipica brillantezza elettrica.

Scoperta alla fine degli anni ’80 nello stato di Paraíba, in Brasile, la Paraiba ha rivoluzionato il mercato gemmologico, raggiungendo quotazioni sempre più elevate a causa della scarsità dei giacimenti originari. Oggi, esemplari di grandi dimensioni e qualità eccezionale come quello scelto da Davide Currado sono considerati vere rarità, paragonabili per esclusività ai diamanti colorati più pregiati.

Nella collana, il colore vibrante della gemma interrompe l’ordinata sequenza cromatica e si contrappone anche per orientamento, diventando un elemento volutamente imprevedibile, capace di rompere gli schemi. Una scelta in netta controtendenza rispetto alla tradizione orafa, che vede di norma il pendente collocato al centro. Davide Currado, invece, ha studiato un punto focale decentrato, affermando la volontà di superare le convenzioni e ridefinire le regole del design: un gioiello non pensato per assecondare i gusti del pubblico, ma per guidarlo verso nuove visioni estetiche.

A un primo sguardo la creazione può apparire semplice, ma osservandola con attenzione rivela una ricchezza di dettagli e sfumature che ne raccontano la complessità. Una collana concepita per emozionare, sorprendere e interpretare, attraverso gemme e forme, l’essenza più autentica dell’alta gioielleria contemporanea.

