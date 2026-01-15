Mentone apre le porte alla solidarietà: torna il Forum dell’Azione Sociale

Mentone rinnova il suo impegno a favore della comunità con la terza edizione del Forum Citoyen de l’Action Sociale, in programma sabato 31 gennaio, dalle 9.30 alle 13.00, al Palais de l’Europe. L’ingresso è libero e gratuito, per consentire a tutti di partecipare a un appuntamento ormai diventato un punto di riferimento per l’informazione e il sostegno ai cittadini.

L’evento riunisce oltre 70 strutture professionali – pubbliche, private e associative – rappresentate su 49 stand. Le organizzazioni presenti operano in numerosi ambiti fondamentali per la vita quotidiana: sociale e umanitario, salute, disabilità, infanzia e gioventù, assistenza domiciliare, EHPAD, alloggio, tutela, occupazione, servizi giuridici, protezione animale e club service.

Il forum nasce con l’obiettivo di creare un contatto diretto tra i cittadini e gli operatori del territorio, offrendo uno spazio di dialogo, orientamento e accompagnamento concreto nelle pratiche e nelle esigenze quotidiane. I visitatori potranno scoprire i dispositivi esistenti, ricevere informazioni personalizzate e individuare le soluzioni più adatte alle proprie necessità.

Ad accogliere il pubblico sarà un café solidaire, simbolo dello spirito di condivisione che anima l’iniziativa. Il percorso di visita si articola attraverso nove aree informative, organizzate secondo un itinerario chiaro e accessibile. Numerose le animazioni previste sugli stand: quiz sul tema della salute proposti dalla Direzione Sanità del CD06, spazi gioco per i più piccoli curati dalla Petite Enfance del CCAS e dalla PMI del CD06, test di prevenzione delle dipendenze sullo stand del CSAPA, fino alle attività di sensibilizzazione sulla disabilità visiva con casco immersivo e percorso con bastone bianco a cura del SAMSAH DV06.

Il Forum dell’Azione Sociale si conferma così un momento privilegiato di incontro, informazione e prevenzione, pensato per rafforzare il legame tra istituzioni, associazioni e cittadini, e per rendere più accessibili i servizi che contribuiscono al benessere collettivo.