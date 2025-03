Francia, cosa è cambiato dal 1° marzo

Come ogni mese, anche marzo “regala” una serie di cambiamenti a chi vive in Francia.

Scuola, famiglia e studenti

Le vacanze scolastiche invernali terminano il 2 marzo per la zona C e per la Corsica e il 9 marzo per la zona A.

Il 13 marzo è l'ultimo giorno per presentare le candidature su Parcoursup (la piattaforma digitale utilizzata in Francia per gestire le candidature al primo anno post-diploma di maturità).

Fino al 24 marzo è possibile candidarsi per il primo anno di Master sulla piattaforma Mon Master. Infine, gli studenti delle scuole superiori al secondo anno possono trovare offerte di stage sulla piattaforma 1élève1stage.



Contributi sociali

A marzo, le aliquote dei contributi sociali obbligatori applicati alle pensioni Agirc-Arrco potrebbero variare in base alla situazione personale e avere un impatto sull'importo netto della pensione.



Sociale - Salute

Dal 1° marzo, le procedure amministrative per i beneficiari del reddito di solidarietà attiva (RSA) e del bonus attività saranno semplificate grazie alla precompilazione delle dichiarazioni trimestrali delle risorse.



Sempre dal 1° marzo, i test per il Covid-19 effettuati in farmacia non saranno più rimborsati.



Una legge approvata il 24 febbraio 2025 vieta la vendita o la distribuzione gratuita delle sigarette elettroniche per il vaping monouso, note come "puffs".



Trasporti

L’aliquota della tassa di solidarietà sui biglietti aerei è aumentata, con possibile incremento del prezzo di alcuni voli.



La tassa regionale sulla carta di circolazione aumenta nei Hauts-de-France.