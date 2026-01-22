AGECOTEL 2026, la grande vetrina del food e dell’hôtellerie torna a Nizza

Nizza si prepara ad accogliere la 32ª edizione di AGECOTEL, il salone biennale dedicato ai professionisti della ristorazione, dell’ospitalità e dei mestieri del gusto, in programma dal 1° al 3 febbraio 2026 al Palais des Expositions.

Un appuntamento di riferimento per l’intero bacino mediterraneo che riunirà oltre 130 espositori e 250 marchi, offrendo soluzioni concrete per il lavoro quotidiano: attrezzature, prodotti alimentari e bevande, tecnologie, servizi, arredi e arti della tavola.



Organizzato dall’associazione NICEXPO, AGECOTEL si rivolge a ristoratori, albergatori, artigiani, operatori della ristorazione collettiva, studenti e formatori, confermandosi come piattaforma di scambio, aggiornamento e networking.

Un ruolo strategico in un territorio dove il comparto CHR rappresenta circa l’80% del fatturato turistico, con 7.000 strutture e 39.000 posti di lavoro nelle Alpi Marittime.



Per il secondo anno consecutivo, il salone avrà come Presidente d’Onore lo chef stellato Jacques Maximin, MOF 1979 e vicepresidente del concorso dei Meilleurs Ouvriers de France – Cucina.

Figura simbolo della gastronomia francese, formatosi tra il Moulin de Mougins e le cucine del Negresco di Nizza, oggi è anche consigliere culinario e chef in residence all’École Ducasse di Meudon.

Durante AGECOTEL proporrà un Menu Signature alla “Table de Jeanne”, il ristorante del Lycée Jeanne et Paul Augier.





«Il salone evolve per rispondere alle nuove sfide del settore, tra sostenibilità, equilibrio dei costi e normative», sottolinea Marc Ippolito, presidente di NICEXPO. Sulla stessa linea il nuovo direttore generale Thomas Gheerbrant, che punta a un rafforzamento della dimensione internazionale, in particolare verso l’Italia.



Ampio spazio sarà dedicato ai concorsi e alle dimostrazioni dal vivo, con otto competizioni in calendario e due novità: il Trophée Masse, dedicato al foie gras, e il Trophée Wine Up, concorso di sommellerie presieduto da Franck Thomas.

Attesi anche grandi nomi della cucina e della pasticceria, tra cui Mercotte, Joël Garault e Philippe Joannes, per tre giorni di formazione, confronto e spettacolo gastronomico.





