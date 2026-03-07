Il rito del Gran Bollito Misto ritorna a Verezzo: un weekend tra tradizione e sapori piemontesi alla Trattoria del Ponte

C’è un profumo che sa di casa, di domeniche in famiglia e di tradizioni che sfidano il tempo. È quello del Gran Bollito Misto alla piemontese, il protagonista assoluto del prossimo weekend alla Trattoria del Ponte di Verezzo.

Nelle date di sabato 14 marzo (ore 20:00) e domenica 15 marzo (ore 12:30), il locale situato nella pittoresca frazione collinare di Sanremo si trasforma in un tempio della gastronomia d’eccellenza, proponendo un menù che è un vero e proprio inno alla convivialità.

Un viaggio nei sapori di una volta

L'esperienza culinaria si apre con i classici tortellini in brodo, il preludio perfetto per il piatto forte: il Bollito Misto Tradizionale. Non una semplice portata, ma un rito composto da ben 8 tagli di carne selezionati,

accompagnati da 5 tipi di verdure (carote, patate, cipolle, finocchi e cavoli)

e arricchiti da un arcobaleno di 7 salse artigianali. Dalla classica "bagnetto verde" alla salsa tonnata, passando per quella ai peperoni e il pomodoro piccante, ogni boccone è studiato per esaltare la qualità delle materie prime.

l menù, proposto a 45,00 € a persona, include anche:

Tris di dolci della casa

Vini selezionati: Dolcetto DOC Piemonte e Chardonnay IGT Veneto

Caffè, acqua e digestivo

Atmosfera familiare a due passi dalla città

Raggiungere la Trattoria del Ponte è semplicissimo. Risalendo da via Duca degli Abruzzi in direzione Verezzo, a soli 4 km dall'Aurelia, il caratteristico ponte sulla destra segnala l'arrivo in questo angolo di pace. Qui, l’atmosfera familiare e l’accoglienza genuina fanno da cornice a una cucina che punta tutto sulla sostanza e sul rispetto delle ricette originali.

Info e Prenotazioni: Data l'esclusività dell'evento e per garantire un servizio impeccabile, la direzione consiglia vivamente la prenotazione telefonica al numero 349.8200018

Per restare sempre aggiornati sulle novità e le serate a tema, è possibile consultare la pagina Facebook della Trattoria.