Dubai o Costa Azzurra: dove investire nel mattone di lusso nel 2026

Due piazze, due filosofie

Per chi dispone di un capitale da destinare all'immobiliare di pregio, le opzioni storicamente preferite dal mercato europeo sono note: Parigi, Londra, la Costa Azzurra, la Svizzera. Negli ultimi cinque anni, però, una nuova piazza si è inserita con prepotenza nella rosa delle destinazioni più ricercate: Dubai. Non è un caso. L'emirato ha costruito un ecosistema pensato per attrarre capitali internazionali: zero imposte sul reddito, proprietà piena per gli stranieri, infrastrutture di livello mondiale e un quadro normativo che si è progressivamente allineato agli standard occidentali. Per l'investitore che conosce il mercato della Costa Azzurra, il confronto con Dubai è insieme naturale e sorprendente.

Il confronto sui numeri

Chi cerca appartamenti in vendita Dubai si trova davanti a un'equazione radicalmente diversa da quella della Riviera francese. A Nizza, un bilocale in zona Promenade des Anglais parte da 350.000-450.000 euro con un rendimento da affitto che raramente supera il 3-4% lordo annuo. A Monaco, i prezzi al metro quadro superano i 50.000 euro, rendendo l'investimento accessibile solo a una fascia molto ristretta di patrimoni. A Dubai Marina, una zona comparabile per qualità della vita e prossimità al mare, un bilocale di buon livello si acquista a partire da 250.000-350.000 euro con rendimenti da affitto che oscillano tra il 7% e il 9% lordo.

Ma il differenziale più marcato è quello fiscale. In Francia, il reddito da locazione è soggetto a imposte che possono raggiungere il 30-45% a seconda del regime fiscale scelto, più i contributi sociali. A Dubai l'imposta è zero. Questo significa che, a parità di prezzo d'acquisto, il rendimento netto di un immobile a Dubai può essere doppio o triplo rispetto a un equivalente sulla Costa Azzurra. Il dato va naturalmente contestualizzato: i costi di gestione a Dubai includono service charge annuali che variano tra il 2% e il 4% del valore dell'immobile, commissioni di property management del 5-8% sul canone, e periodi di vacancy che vanno messi in conto. Ma anche includendo queste voci, il differenziale di rendimento netto resta significativo.

La variabile geopolitica

Il punto debole di Dubai, rispetto alla Costa Azzurra, è evidentemente il rischio geopolitico. La crisi Iran-USA esplosa a fine febbraio 2026 lo ha reso tangibile: missili intercettati, aeroporti chiusi, borse sospese per due giorni. Per un investitore europeo abituato alla stabilità del quadro mediterraneo, si tratta di un elemento che non può essere ignorato. Tuttavia, i fondamentali del mercato suggeriscono una capacità di assorbimento superiore a quanto ci si potrebbe aspettare.

La chiave sta nella struttura finanziaria. A differenza del 2009, quando il crollo fu amplificato dalla leva bancaria diffusa, il mercato attuale poggia su capitali propri. Il 60% delle transazioni in contanti e un'esposizione bancaria al 14% significano che non esiste il rischio di una spirale di insolvenze. Il precedente più utile, per chi ragiona in termini storici, è quello del 2020: Dubai ha subito un impatto significativo dalla pandemia ma ha recuperato i livelli pre-crisi in meno di 18 mesi, con i prezzi che nel 2022-2023 hanno raggiunto nuovi massimi storici. Chi ha comprato nel momento di massima incertezza ha realizzato rivalutazioni del 30-50% in tre anni.

Oltre il lusso: la domanda strutturale

Un fattore che differenzia profondamente Dubai dalla Costa Azzurra è la natura della domanda. Il mercato immobiliare della Riviera è trainato in larga parte dalla seconda casa e dall'uso stagionale: molte proprietà restano vuote per otto mesi all'anno, il che limita il potenziale di reddito da affitto e la liquidità sul mercato secondario. Dubai, al contrario, è una città in crescita demografica costante: la popolazione è passata da 3,5 a oltre 4 milioni di abitanti in pochi anni, alimentata dall'immigrazione qualificata e dalle politiche di attrazione di talenti e imprese. Chi valuta di comprare un immobile a Dubai trova una domanda di locazione reale e continuativa, non stagionale.

Questa domanda strutturale si traduce in un vacancy rate inferiore al 5% nelle zone prime, un dato che la Costa Azzurra può eguagliare solo durante i mesi estivi. Per l'investitore che ragiona in termini di cash flow annuale e non di rivalutazione speculativa, la differenza è sostanziale. Non si tratta di scegliere tra il fascino della Promenade des Anglais e quello di Palm Jumeirah, ma di capire quale mercato offre il miglior rapporto tra capitale investito, rischio e rendimento atteso nel medio periodo.

Come orientarsi: il ruolo della consulenza specializzata

Se investire in Costa Azzurra è un percorso relativamente familiare per l'europeo, con norme conosciute e operatori consolidati, Dubai presenta un livello di complessità aggiuntivo. Le differenze normative, la varietà dell'offerta e la distanza geografica rendono fondamentale il supporto di professionisti che operano dall'interno del mercato. Tra questi, Riccardo Lucietti, broker italiano con certificazione RERA e residente a Dubai dal 2023, ha costruito un modello di consulenza rivolto specificamente agli investitori italiani. Il suo approccio si basa su un metodo di selezione a cinque criteri che valuta liquidità, rendimento netto reale, qualità del costruttore, domanda della zona e coerenza con il profilo dell'investitore, prima di proporre qualsiasi operazione.

Una finestra da non improvvisare

Per l'investitore europeo che conosce bene il mercato del lusso mediterraneo e sta valutando una diversificazione verso il Golfo, il momento attuale presenta caratteristiche particolari. La crisi geopolitica ha creato un rallentamento temporaneo che potrebbe tradursi in condizioni di acquisto più favorevoli nei prossimi mesi: developer più flessibili, margini di negoziazione più ampi, e un mercato secondario dove emergono opportunità concrete. Ma approfittare di questa finestra richiede preparazione, non improvvisazione. Le migliori operazioni immobiliari, a Dubai come in Costa Azzurra, si fanno quando il lavoro di analisi è stato completato prima che il mercato si muova, non dopo.







Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.