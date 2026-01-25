Un nuovo anno di slancio per il Monaco Economic Board

Il Monaco Economic Board (MEB) ha inaugurato ufficialmente il suo programma 2026 in occasione del 55° Rendez-vous des Adhérents, svoltosi nella cornice iconica del Jimmy’z Monte-Carlo. Un appuntamento che ha riunito 360 decisori ed esponenti del mondo economico in un’atmosfera chic e rilassata, trasformando uno spazio notturno in un luogo privilegiato di dialogo e scambio professionale.

Ad aprire la sequenza degli interventi è stato il Presidente del MEB, Michel Dotta, che ha rivolto i suoi auguri agli aderenti ricordando come il primo Rendez-vous si tenne nel 2009 al Mood’s, altro locale tradizionalmente legato alla vita notturna. Un richiamo simbolico che testimonia come questo evento abbia saputo conservare nel tempo il proprio spirito originario e il suo crescente successo.

A seguire, il Direttore Generale Esecutivo del MEB, Guillaume Rose, ha presentato il fitto calendario dei prossimi mesi. Tra i primi appuntamenti, la partecipazione del MEB al Monaco Day organizzato dalla Cellule Attractivité del Governo a Davos il 22 gennaio, data che coincide anche con l’accoglienza in Principato di una delegazione maltese. Il 10 febbraio, in esclusiva per Monaco, Jean-Christophe Caffet, capo economista di Coface, illustrerà le principali analisi del Colloque Risque Pays, che sarà presentato ufficialmente una settimana più tardi a Parigi. Il 5 marzo, nell’ambito del Club Eco Monaco in collaborazione con il gruppo Nice-Matin, si terrà una conferenza dedicata al tema “Gli investimenti di Monaco nelle infrastrutture all’estero”. Il 25 marzo sarà invece la volta dell’assemblea generale del MEB.

Sul fronte internazionale, una delegazione di imprenditori partirà per una missione economica a Zurigo dal 10 al 13 marzo, destinazione strategica per il suo ruolo di capitale economica e finanziaria svizzera. Dal 7 al 10 aprile, proseguendo l’esplorazione del Medio Oriente dopo la tappa al Dubai Boat Show, il MEB guiderà una missione in Bahrein. Infine, dal 26 al 29 maggio, rotta verso i Balcani con una missione in Montenegro, tra Budva e la capitale Podgorica.

Al termine della presentazione del programma, Alexis Stefaniutyn, Capo Divisione presso la Direzione dello Sviluppo Economico, ha illustrato le numerose misure di sostegno finanziario messe a disposizione dal Governo. Gli aiuti riguardano la creazione di nuove attività (canoni di locazione, oneri sociali, interessi bancari), l’innovazione – attraverso il Fondo Monegasco per l’Innovazione, le borse MonacoTech e, dal 2023, l’accesso a Horizon Europe che può finanziare progetti fino al 50% – e lo sviluppo delle imprese, con contributi per la commercializzazione di nuovi prodotti e per la partecipazione a fiere internazionali.

A chiudere la sessione informativa sono stati il Direttore dell’IMSEE, Alexandre Bubbio, e il suo Vice, Pascal Ferry, che hanno spiegato l’evoluzione del codice NAF delle imprese in vigore dal 1° gennaio, in linea con un aggiornamento a livello europeo. La classificazione delle attività economiche viene così adeguata ai cambiamenti in atto, riflettendosi sugli strumenti statistici. Nessuna azione è richiesta alle aziende: la transizione è completamente automatizzata grazie a uno strumento sviluppato in collaborazione con la Delegazione Interministeriale per la Transizione Digitale e basato sull’intelligenza artificiale. Questa evoluzione comporta anche una ridefinizione dei Grandi Settori di Attività (GSA): il principale settore del PIL del Principato, ad esempio, viene suddiviso in “Attività specializzate, scientifiche e tecniche” e “Attività di servizio amministrativo e di supporto”.

La serata si è poi trasformata in un autentico momento di networking: incontri, scambi di contatti, dialoghi tra partner commerciali, il tutto in un clima conviviale e partecipativo. Un vero piacere ritrovarsi tra membri, che ha consacrato il 55° Rendez-vous des Adhérents come un evento di grande successo.