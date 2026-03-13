Carburanti, come trovare il distributore più economico: la mappa ufficiale con i prezzi in tempo reale

Trovare il distributore di carburante più economico in Francia è oggi più semplice grazie a una piattaforma ufficiale che consente di consultare i prezzi aggiornati in tempo reale su tutto il territorio nazionale.

Il servizio è disponibile sul sito Clicca qui, portale gestito dal Ministère de l’Économie et des Finances, che mette a disposizione una mappa interattiva con l’elenco completo delle stazioni di servizio e le tariffe praticate.



La piattaforma – disponibile anche in versione mobile – permette agli automobilisti di confrontare rapidamente i prezzi di diversi carburanti, tra cui SP95, SP95-E10, SP98, gasolio, E85 e GPL. I dati sono aggiornati ogni volta che i gestori modificano le tariffe.





Prezzi dichiarati per legge

In Francia la trasparenza sui prezzi è obbligatoria: ogni gestore di stazione di servizio che venda almeno 500 metri cubi di carburante all’anno deve comunicare le tariffe praticate. La mancata dichiarazione comporta sanzioni e multe.



Come funziona la ricerca

Attraverso il menu “Trova un punto vendita”, gli utenti possono individuare il distributore più conveniente filtrando i risultati per:

dipartimento o comune

tipologia di stazione (compagnie petrolifere, grande distribuzione, indipendenti)

servizi disponibili, come area camper, negozio alimentare, spazio per bambini o autolavaggio.

Selezionando una località e cliccando sulla stazione desiderata nella mappa, si apre una scheda con nome, indirizzo e prezzo al litro – tasse incluse – per ciascun carburante disponibile. Se un prezzo non compare, significa che quel prodotto non è momentaneamente in stock.



Distributori lungo il percorso

Il portale consente anche di pianificare un viaggio individuando i rifornimenti lungo l’itinerario. Inserendo città di partenza e arrivo e il tipo di carburante utilizzato, il sistema mostra distanza, durata del viaggio e l’elenco dei distributori presenti lungo il tragitto.



Avvisi personalizzati

Creando un account personale sul sito è possibile salvare le stazioni di servizio preferite e ricevere notifiche automatiche quando i prezzi cambiano, uno strumento utile per monitorare le offerte e ridurre i costi del pieno.





