Monte-Carlo Société des Bains de Mer ed EHL Hospitality Business School celebrano la prima promozione di collaboratori certificati a Monaco

Monte-Carlo Société des Bains de Mer ed EHL Hospitality Business School celebrano la prima promozione di collaboratori certificati nell’ambito del programma di formazione nato dalla collaborazione tra le due istituzioni. La cerimonia di consegna delle certificazioni si è svolta giovedì mattina nel Salon Nirvana del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

A consegnare i primi attestati è stato il Presidente-Delegato di Monte-Carlo Société des Bains de Mer, Stéphane Valeri, alla presenza di Virginie Cotta, Segretaria Generale della SBM responsabile della Responsabilità Sociale d’Impresa, di Sophie Vincent, Direttrice delle Risorse Umane, accompagnata dal team che ha seguito il progetto, di Stéphane Haddad, Associate Dean dei programmi di formazione continua dell’EHL Hospitality Business School, e di William-Alexandre François, responsabile dello sviluppo commerciale dell’istituzione.

Quindici collaboratrici e collaboratori del gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, provenienti dal top management dei quattro hotel del Resort, hanno ottenuto la certificazione al termine di un percorso formativo dedicato all’intelligenza emotiva. Il programma, sviluppato su misura dagli esperti dell’EHL nell’ambito della partnership tra le due realtà, ha l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti al ruolo delle emozioni nella vita professionale e di valorizzarle per migliorare l’engagement e la soddisfazione sul lavoro, la qualità delle relazioni professionali e il livello del servizio offerto agli ospiti.

Il percorso si è articolato in quattro moduli collettivi svolti a Monaco da formatori dell’EHL, affiancati da sessioni di coaching individuale organizzate durante il primo trimestre del 2025. Grazie al successo di questa prima edizione, il programma verrà riproposto a partire dalla fine di marzo a due nuovi gruppi di collaboratori della SBM.

La certificazione rappresenta uno dei primi risultati concreti della partnership siglata il 20 novembre 2024 tra Monte-Carlo Société des Bains de Mer ed EHL Hospitality Business School. L’accordo tra le due istituzioni — entrambe con oltre un secolo di storia — nasce con un duplice obiettivo: rafforzare l’attrattività del settore dell’hôtellerie-restauration e sostenere lo sviluppo delle competenze professionali dei collaboratori del gruppo monegasco.

La collaborazione si articola su quattro assi principali: lo sviluppo di programmi di formazione professionale all’interno del Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer con il supporto dell’EHL, la valorizzazione del settore alberghiero e della ristorazione, la creazione di opportunità di stage e l’implementazione di percorsi di carriera capaci di accompagnare e fidelizzare i talenti.

Con quasi 5.000 collaboratori distribuiti in oltre 130 professioni, Monte-Carlo Société des Bains de Mer è il primo datore di lavoro privato del Principato di Monaco e uno dei principali della Costa Azzurra. Fondato nel 1863, il gruppo rappresenta oggi un riferimento internazionale nell’ospitalità di lusso, grazie a un’offerta che combina casinò, palazzi iconici, ristorazione di alto livello, eventi culturali e numerose attività dedicate al benessere e al tempo libero.

Per l’EHL (https://www.ehlgroup.com/) fondata nel 1893 con il nome di École hôtelière de Lausanne, la collaborazione conferma il proprio ruolo di leader mondiale nella formazione, nell’innovazione e nella consulenza per il settore dell’ospitalità e dei servizi. L’istituzione accoglie oggi una comunità di circa 4.000 studenti provenienti da oltre 120 nazionalità, distribuiti tra i campus in Svizzera e Singapore.

La formazione dei collaboratori rappresenta un elemento centrale della strategia di Monte-Carlo Société des Bains de Mer e si inserisce nel più ampio sviluppo della marca employer “We Are Monte-Carlo”, promossa dalla direzione delle Risorse Umane guidata da Sophie Vincent sotto l’impulso del Presidente Stéphane Valeri. In questa prospettiva, il gruppo ha anche lanciato la piattaforma di e-learning “My SBM Academy”, destinata a rafforzare ulteriormente le competenze professionali dei suoi dipendenti.

“Il programma dedicato all’intelligenza emotiva, progettato su misura per la SBM, si inserisce nel lancio della nostra futura academy e ne rappresenta pienamente lo spirito e l’ambizione: proporre percorsi formativi strutturati e ad alto valore aggiunto per accompagnare lo sviluppo dei nostri talenti. Nei nostri mestieri l’intelligenza emotiva è una competenza fondamentale, al cuore della relazione con il cliente, della gestione dei team e dell’esperienza che desideriamo offrire ogni giorno”, ha dichiarato Sophie Vincent durante la cerimonia di consegna delle certificazioni.





