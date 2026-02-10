Quaresima 2026 in Principato: un tempo di preghiera e riflessione

La Quaresima 2026 in Principato rappresenta un periodo prezioso di 40 giorni durante i quali i fedeli cattolici si preparano alla solennità della Pasqua. Questo periodo richiama simbolicamente i 40 anni trascorsi nel deserto dal popolo ebraico all’uscita dall’Egitto, prima di entrare nella Terra Promessa, e i 40 giorni nel deserto di Gesù, durante i quali fu tentato dal demonio. La Quaresima è caratterizzata da preghiera, digiuno e elemosina.

Il periodo quaresimale inizia con il Mercoledì delle Ceneri, che quest’anno cade mercoledì 18 febbraio. Gli orari di tutte le Messe con l’imposizione delle Ceneri sono riportati nell’allegato.

Conferenze di Quaresima

In collaborazione con la Provincia domenicana di Tolosa, il Diocesi propone una serie di conferenze quaresimali, secondo la tradizione della Chiesa. Gli incontri si terranno tutti i venerdì di Quaresima, presso la Cattedrale di Monaco, dalle 12:15 alle 13:00.

Ogni conferenza sarà seguita dalla venerazione di una reliquia dell’Epina, proveniente dalla Santa Corona di Cristo conservata a Notre-Dame de Paris. La custodia delle reliquie della Passione è tradizionalmente affidata all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, con il supporto della lieutenanza di Monaco.

Le conferenze saranno pubblicate sui canali social del Diocesi e trasmesse da Monaco-Info la domenica successiva.

Il tema generale di quest’anno è: “Le grandi preghiere cristiane”, con il seguente calendario:

20 febbraio: “La preghiera e le preghiere” – Fr. Vincent-Thomas Rist, o.p.

27 febbraio: “Il Pater Noster” – Fr. Paul-Dominique de Malet, o.p.

6 marzo: “Il Credo” – Fr. Sylvain Detoc, o.p.

13 marzo: “Il segno della croce” – Fr. Albert-Henri Kühlem, o.p.

20 marzo: “L’Ave Maria” – Fr. Paul-Marie Cathelinais, o.p.

27 marzo: “L’atto di contrizione” – Fr. Clément Binachon, o.p.

Giornata di ritiro per i laici

Come ogni anno, per l’inizio della Quaresima, il Diocesi organizza una giornata di ritiro per i laici, che quest’anno si svolgerà sabato 21 febbraio 2026 presso il Santuario N-D de Laghet. La predicazione sarà affidata a Suor Marie-Benoît, della Comunità Marie Mère de l’Église.

Tema della giornata: “Quando sarò elevato da terra, attirerò a me tutti gli uomini”.

Programma:

9:00 – Accoglienza

9:30 – Conferenza 1

10:30 – Tempo personale e possibilità di confessione

11:30 – Conferenza 2

12:30 – Pranzo nel refettorio

14:00 – Conferenza 3

14:45 – Tempo personale e adorazione del Santissimo Sacramento

15:30 – Conferenza 4

16:15 – Ufficio delle Vespro

18:00 – Santa Messa in Cattedrale per il primo domenica di Quaresima e appello dei catecumeni, presieduta e predicata da Mons. David

La reliquia dell’Epina

La reliquia dell’Epina conservata nella Cattedrale di Monaco è autenticata come proveniente dalla Santa Corona di Cristo di Notre-Dame de Paris, secondo un certificato di Mons. de Quelen, arcivescovo di Parigi, datato 14 ottobre 1829. La corona si distingue per la solidità della tradizione storica: le epine furono distribuite fin dal Medioevo in diversi santuari e la sua esistenza è attestata fin dal IV secolo. La Chiesa ne riconosce il valore come autenticità tradizionale e morale, confermandone l’importanza storica tra le reliquie della Passione.

Orari delle Messe del Mercoledì delle Ceneri

Parrocchia della Cattedrale: 18:00 (Cappella della Misericordia)

Parrocchia Sainte-Dévote: 8:00 / 12:00 / 18:00

Parrocchia Saint-Charles: 8:30 / 18:30

Cappella dei Carmelitani: 11:00 / 18:30

Parrocchia Saint-Martin / Sacré-Cœur: 8:15 / 18:30 (Sacré-Cœur) – 11:00 (Saint-Martin)

Parrocchia Saint-Nicolas: 12:30 / 18:00

Chiesa di Beausoleil: 18:00

Chiesa di Cap-d’Ail: 18:00

Chiesa Saint-Michel de la Turbie: 18:00





