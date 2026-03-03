BMG BioChemical é l’evoluzione dei biomateriali funzionali in healthcare

BMG BioChemical, società spin-off interamente controllata da BMG Pharma®, presenta il nuovo perimetro industriale e scientificoconsolidando la propria posizione con un centro di ricerca, sviluppo e produzione unico nel mondo centrata sui derivati coniugati esclusivi dell’acido ialuronico. Il sito di Torviscosa (Udine), nato come spin-off dell’Università di Trieste, rappresenta oggi una piattaforma tecnologica unica nel panorama internazionale per la sintesi di biopolimeri funzionalizzati attraverso la tecnologia proprietaria Hyaluromimethic®. Il rafforzamento industriale di BMG BioChemical costituisce uno dei punti fondamentali della riorganizzazione strategica recentemente annunciata da BMG Pharma®.

Il potenziamento del sito friulano, oggi qualificato UNI-ISO 13485 da TÜV Süd Europe, risponde alla crescente domanda internazionale di ingredienti funzionali avanzati destinati alla medicina estetica, alla dermatologia, alla rigenerazione tissutale, all’osteoreumatologia, ginecologia e all’oftalmologia.

“La regione Friuli-Venezia Giulia è per noi il luogo in cui trasformiamo la ricerca in piattaforme industriali.. Il progetto di spin-off ed il futuro ampliamento dell’impianto industriale entro il 2027 è per noi una priorità. dichiara Marco Mastrodonato, Fondatore e CEO di BMG Pharma®.

BMG BioChemical è oggi la sola realtà al mondo in grado di modificare la molecola di acido ialuronico agendo selettivamente sulla funzione idrossilica, coniugandola con acidi grassi a corta catena (come l’acido butirrico) o con acido lipoico, molecole già implicate nei processi fisiologici umani e quindi intrinsecamente biocompatibili. Il risultato è la generazione di una famiglia di biomateriali con proprietà reologiche e biologiche uniche, caratterizzate da maggiore resistenza alla degradazione enzimatica e radicalica, un comportamento anfipatico in grado di modificare selettivamente la viscoelasticità originaria, la biodisponibilità dell’acqua e creare nuovi profili d’interazione con i tessuti, con potenziali azioni antiossidanti, antinfiammatorie e lubrificanti e di assorbimento meccanico.

Tra le molecole più rilevanti rientrano i derivati dell’acido lipoico, butirrico e formico e l’acido ialuronico di diversi pesi molecolari e alcune loro combinazioni con altre molecole, come lo zinco gluconato o ioni argento. Queste molecole sono al centro di programmi di sviluppo con partner internazionali e sono immediatamente impiegabili in un ampio spettro applicativo, dalla medicina estetica alla cosmetica, alla terapia intra-articolare, fino all’oftalmologia e alla ginecologia.

“La nostra piattaforma tecnologica Hyaluromimethic® non è un semplice miglioramento dell’acido ialuronico ma una riscrittura del suo comportamento funzionale. Derivatizziamo mantenendo la natura della molecola e potenziandone le capacità, senza alterarne la biocompatibilità . Questo approccio ci permette di offrire ingredienti realmente nuovi, già pronti per integrazioni in formulati medical devices e cosmetici ad alte prestazioni”, commenta ancora Mastrodonato.

Lo stabilimento attuale occupa 350 mq, ospita un impianto completamente automatizzato in camera bianca ISO7 e ISO8 e integra due reattori di processo, un filtro-essiccatore e cinque laboratori dedicati a ricerca, sviluppo e analisi avanzate. L’infrastruttura è alimentata da servizi di processo (azoto, vuoto, scambiatori termici) che consentono operazioni altamente controllate in atmosfera inerte.

Il piano industriale prevede la costruzione di un nuovo complesso da 6000 mq, di cui 1500 mq destinati alla produzione, con un ampliamento significativo della capacità installata e lo sviluppo di linee dedicate ai materiali di grado iniettabile. Questo investimento rafforza l’integrazione verticale del gruppo BMG Pharma®, garantendo autonomia nella produzione di materie prime strategiche e tempi di sviluppo più veloci per progetti condivisi con BMG BioAesthetic e BMG Therapeutics.

BMG Biochemical opera attraverso un modello B2B orientato alla fornitura di materie prime ad aziende internazionali impegnate nello sviluppo di dispositivi medici e cosmetici di alta gamma. La società gestisce direttamente gli accordi di fornitura e di co-sviluppo con partner globali, oltre ai contratti di servizio e progettazione con BMG Pharma® e BMG BioAesthetic. Questa struttura consente una filiera estremamente rapida, tracciabile e adattabile, basata su un know-how industriale supportato da sei famiglie brevettuali dedicate alla sintesi e alla valorizzazione delle molecole Hyaluromimethic®. Le aree terapeutiche di sbocco includono dermatologia estetica, medicina rigenerativa, osteoartrite, oftalmologia, oral care, ginecologia e gastroenterologia, con un portafoglio in costante evoluzione.

“Il nostro lavoro come BMG Biochemical® si colloca a monte della catena del valore. Mettiamo a disposizione tecnologie e ingredienti che permettono ai nostri partner di generare soluzioni terapeutiche e cosmetiche realmente differenzianti. È un impegno che richiede rigore scientifico e capacità industriale, ed è ciò che ci caratterizza nel panorama internazionale”, conclude Mastrodonato. https://bmgbiochemical.com/