Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Giovedì 16 aprile 2026 de 9h30 à 12h.

Giovedì 30 aprile 2026 de 9h30 à 12h.

Du 01/05/2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes,

devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



"I will survive" (Théâtre)

Da giovedì 16 a Sabato 18 aprile 2026 à partir de 20h30.

Théâtre Le Tribunal ·

5 Place Amiral Barnaud



Les jambes de Maria (Spectacle)

Da Venerdì 17 a Domenica 19 aprile 2026 le Venerdì et

Sabato à partir de 20h30. Le Domenica à partir de 16h.

Théâtre Antibéa ·

15 rue Georges Clémenceau



" Harmonie singulière" (exposition)

Du 17/04 au 23/05/2026 tous les jours.

Transartcafé ·

6 rue Docteur Rostan



Spectacle musical "Vers toi : une aventure clownesque et poétique"

Sabato 18 aprile 2026. _A 10h30 Médiathèque des

Médiathèque Albert Camus ·

19 boulevard Gustave Chancel ·



Atelier d’édition avec Laura Olivieri

Sabato 18 aprile 2026 à partir de 10h.

Médiathèque Albert Camus ·

19 Boulevard Gustave Chancel



"Léon le ronchon" (Spectacle enfants)

Da Sabato 18 a Domenica 19 aprile 2026 de 15h à 16h.

Théâtre Le Tribunal ·

5 Place Amiral Barnaud



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Lunedì 20 aprile 2026 de 10h à 11h30.

Lunedì 27 aprile 2026 de 10h à 11h30.

Du 28/04 /2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



54ème Antibes Art Fair-Design et Metiers d'Art

Fino al 20 aprile 2026 tutti i giorni dalle 11 alle 19.

Esplanade Pré des Pêcheurs



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Lunedì 20 aprile 2026 dalle 10h alle 11,30.

Lunedì 27 aprile 2026 dalle 10h alle 11,30

Dal 28/04 /2026 al 01/01/2027 dal Lunedì al Venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins · 60, chemin des Sables



Le secret du maître des masques (Spectacle jeune public)

Martedì 21 aprile 2026 de 15h à 16h.

Théâtre Antibéa ·

15 rue Georges Clémenceau · 06600 Antibes



À nos jardins !

Da Martedì 21 a Sabato 25 aprile 2026.

Médiathèque Albert Camus ·

19 Boulevard Gustave Chancel · 06600 Antibes



Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français

Mercoledì 22 aprile 2026 de 14h à 15h30.

Martedì 28 aprile 2026 de 14h à 15h30.

Du 29/04/2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì

2bis, rue Fontvieille · 06600 Antibes



Exposition "Fragments de soi"

Fino al 16/05/2026 le Martedì, Mercoledì, giovedì, Venerdì

et Sabato de 10h à 19h.

Médiathèque Albert Camus ·

19 Boulevard Gustave Chancel ·



Exposition Quino - Musée Peynet

Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

et les week-ends.

Musée Peynet et du Dessin humoristique · Place Nationale



Sorties naturalistes et géologiques

Fino al 07/06/2026 tous les jours.

Espaces naturels du Fort Carré ·

Bois de la Garoupe



Fino al 1° gennaio 2027

Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



AURON

Closing Party

Sabato 18 aprile 2026 da 10:30.



BEAUSOLEIL

Villaggio Charlot: visite guidate del villaggio

Venerdì 17 aprile da 09:45 a 11:15

Village Charlot, 32 boulevard de la République



BREIL SUR ROYA

Fiera agricola e artigianale

Domenica 19 aprile da 10:00 a 18:00

Tour du Lac, Espace loisirs



CAGNES SUR MER

Domenica intelligente

Domenica 19 aprile 2026 dalle 10 alle 16.

Bord de Mer- promenade de la Plage



Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni

Esposizione

Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

Jeux de société

Giovedì 16 aprile 2026

Horaire(s) :

10h

Pôle culturel municipal Cannes République

Bibliothèque - Médiathèque Romain Gary

Place Taras Chevtchenko - Commandant Maria



Visite guidée - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Venerdì 17 aprile 2026

Horaire(s) :

15h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Dans la tempête

Une comédie à bout de souffle

Da venerdì 17 aprile 2026

A domenica 19 aprile 2026

Horaire(s) :

Vendredi : 20h30

Samedi : 20h30

Dimanche : 15h

Théâtre L'Éclat de Rêve

39 rue Léon Noël



Lecture d'histoires

Sabato 18 aprile 2026

Horaire(s) :

10h00

Pôle culturel municipal Cannes République

Bibliothèque - Médiathèque Romain Gary

Place Taras Chevtchenko - Commandant Maria



Concert - Rachmaninov / Chostakovitch

Domenica 19 aprile 2026

Horaire(s) :

17h

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Hommage à Christophe

Domenica 19 aprile 2026

Horaire(s) :

17h

Espaces Mimont

5 rue de Mimont



Spectacle - Laura Laune

Domenica 19 aprile 2026

Horaire(s) :

16h

Cinéma Olympia

5 rue de la Pompe



Visite du quartier Palm Beach

Mercoledì 22 aprile 2026

Horaire(s) :

9h

Lieu de départ : parking Palm Beach, Cannes (rendez-vous face à l’oratoire de la Croix)



Les Musiciens de Brême

Mercoledì 22 aprile 2026

Horaire(s) :

10h, 14h30 et 16h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Mostre - Esposizioni

Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer

Fino a domenica 26 aprile 2026

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino al 5 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino a venerdì 6 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Gilles Miquelis

Des mondes flottants

Fino a domenica 14 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au vendredi : de 14h à 18h

Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Fino a domenica 21 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Quand ?

Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



ISOLA

Weekend CLOSING PARTY

Da sabato 18 a domenica 19 aprile 2026.

Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000

Isola 2000



LA BOLLENE VESUBIE

Carnaval Vénitien

Domenica 19 aprile 2026 dalle 15 alle 18.

place Général de Gaulle

salle multimédia



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



MENTON

Visita guidata: Il Palazzo della Riviera a Mentone

Giovedì 16 aprile da 10:00 a 11:30

Riviera Palace, 28 avenue Riviera



Passeggiata urbana nel quartiere Fossan

Venerdì 17 aprile da 10:00 a 14:00

Place du vieux château



Visita guidata: La Basilica di Saint-Michel Archange

Venerdì 17 aprile da 14:00 a 14:45

Basilique Saint-Michel Archange de Menton, Parvis de la basilique Saint-Michel, Place de l'église



4a edizione della Riviera di Mentone

17 aprile > 18 aprile

Parking Baden Baden (près du Marché U), Quartier de Menton Garavan



Visite guidée La Basilique Sensorielle

Mercoledì 22 aprile da 10:00 a 10:45

Parvis Saint Michel



Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Fino al 30 aprile

Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III



Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)

Fino al 30 aprile

Martedì 10 – 11,30

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita guidata: I vicoli della storia

Fino al 30 aprile

Martedì: 14:30 - 16:00

Sabato: 10:00 - 11:30

Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,

Place de l'église



Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri

Fino al 30 aprile

Dal martedì al sabato: 10 – 11,30

Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez



Mostra "Eclettismo e fantasia"

Fino al 6 giugno

Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes



Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.

Fino all’8 giugno

Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra da un mantello all'altro

Fino al 26 giugno

Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

Miniatures

Il 16 aprile e il 17 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

Place du Casino



Daniel Lozakovich joue et dirige Bach

Il 17 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

Bd Louis II



Music, Maestro!

Il 18 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Eglise Réformée de Monaco

7, rue Louis Notari



Miniatures

Il 19 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

15h00

Place du Casino



Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition: The Feeling of Nature

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Flore Saunois, "Le Temps d'un ciel bleu"

Aggiungi ai preferiti

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Tango Argentin à Monaco

Fino al 30 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Eglise Réformée de Monaco

Indirizzo

7, rue Louis Notari



Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés

Fino al 28 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

1 Bd Albert 1er



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Kangourou

Teatro

Dal giovedì 16 a venerdì 17 aprile 2026 alle 20.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Contes & légendes du pays niçois

Spettacolo

Giovedì 16 aprile 2026 alle 15.

Théâtre de La Semeuse

2 montée Auguste Kerl

Rue du Château



Concerto - Dj Koco

Giovedì 16 aprile 2026 alle 19.

Stockfish

5 avenue François Mitterrand



Christèle Baranzelli – 60 Nuances de Chris

One man Show / One woman show

Giovedì 16 aprile 2026 alle 21:15.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



De bonnes ondes

Teatro

Dal 16 Aprile al 31 Maggio 2026

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



Zatanna – La vérité su je mens… ta liste

Spettacolo

Venerdì 17 aprile 2026 alle 21.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Magic Night

Spettacolo

Venerdì 17 aprile 2026 alle 19:45.

Sabato 25 aprile 2026 alle 19:45.

Sabato 2 maggio 2026 alle 19:45.

Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



AZ – Au-dessus de tout

One man Show / One woman show

Venerdì 17 aprile 2026 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Salon ID Week-End

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026.

Place Masséna



Horizon… Voile Blanche

Spettacolo

Da sabato 18 a domenica 19 aprile 2026 il sabato alle 20. Il domenica alle 17.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Festival de Magie

Dal 18/04 al 25/04/2026, ogni giorno.

Théâtre National de Nice

4 place Saint-François (Salle des Franciscains)

155 boulevard du Mercantour (Salle La Cuisine)



Hiboux, bijoux… cailloux !

Teatro

Sabato 18 aprile 2026 alle 21.

Domenica 26 aprile 2026 alle 11.

Domenica 3 maggio 2026 alle 18.

Venerdì 8 maggio 2026 alle 21.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Mélanie Sitbon – Réel.le

One man Show / One woman show

Sabato 18 aprile 2026 alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Y a-t-il un pilote dans la salle ?

Teatro

Domenica 19 aprile 2026 alle 18.

Sabato 25 aprile 2026 alle 21.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Trois ténors en liberté non-surveillée

Concerto

Martedì 21 aprile 2026 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Heka – Tout n’est qu’un faux-semblant

Spettacolo

Martedì 21 aprile 2026 alle 20.

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 20.

Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine

155 Boulevard du Mercantour



FauxFaire FauxVoir

Spettacolo

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 20.

Giovedì 23 aprile 2026 alle 20.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



Mostre – esposizioni

Demain, demain - Esposizione

Fino al 25 Aprile 2026

La Station

89 route de Turin



Au travers de la Serrure - Esposizione

Fino al 25 Aprile 2026

La Station

89 route de Turin



Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione

Fino al 30 Aprile 2026

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Nice Queer – Une histoire à écrire

Esposizione

Fino al 03/05/2026 ogni giorno.

Le 109

89 Route de Turin



Magnanrama - Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences

Fino al 5 Giugno 2026

Halle de la Découverte

Gare du Sud

35 avenue Malaussena



Signature Gestuelle – Dominique Jaussein

Esposizione

Fino al 14 Giugno 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Poésie fait maison - Esposizione

Fino al 20 Giugno 2026

La Gaya Scienza

9 bis rue Dalpozzo



André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



SAINT JEAN CAP FERRAT

Mostra collettiva d’arte: Éclats de Bleu

Esposizione

Fino al 03 Maggio 2026

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



Exposition – “L’histoire des jeux de société”

Fino 05 Maggio 2026

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



“Toc toc toc… une histoire”

Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



SAINT LAURENT DU VAR

La folle storia di Francia battle royale

Teatro

Venerdì 17 aprile 2026 dalle 18 alle 20:30.

Salle Ferrière

06700 Saint-Laurent-du-Var



SAINT MARTIN VESUBIE

Serata di caccia al tesoro

Giovedì 16 aprile 2026 dalle 18:30 alle 21.

Vesubia Mountain Park

allée du Docteur Fulconis



Teatro – Felicità al lavoro

Domenica 19 aprile 2026 dalle 16:30 alle 18.

Salle Jean Grinda

Place de la Gare routière



Quiz “Speciale Disney

Martedì 21 aprile 2026 dalle 15 alle 16:30.

Médiathèque départementale annexe

52 boulevard Lazare Raiberti



Stage d’escalade

Fino al 24/04/2026 ogni giorno dalle 10 alle 17.

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



Stage de natation

Fino al 24/04/2026 ogni giorno dalle 10 alle 12.

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



Démonstrations Gratuites Tournage sur bois et Gravure laser

Esibizione

Fino al 22/04/2026 il mercoledì dalle 16 alle 17:30.

L'Atelier du Mercantour

969 route de la Colmiane



ROQUEBRUNE CAP MARTIN

Leggende al tramonto

Venerdì 17 aprile da 18:00 a 19:30 / ...

Lavoir, Avenue Poincaré



La spada mancante

Mercoledì 22 aprile 2026 ore 16

Lavoir, 1 avenue Raymond Poincaré



SOSPEL

Il MuMo

20 aprile > 21 aprile

Place des Platanes



TENDE

Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"

Fino al 15 giugno

Musée départemental des Merveilles,

Avenue du 16 Septembre 1947



VENCE

Exposition « Franta, la condition humaine »

Esposizione

Fino al 24 Maggio 2026

Musée de Vence

2, Place du Frêne



VILLEFRANCHE SUR MER

Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”

Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle



