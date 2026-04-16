Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Giovedì 16 aprile 2026 de 9h30 à 12h.
Giovedì 30 aprile 2026 de 9h30 à 12h.
Du 01/05/2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes,
devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
"I will survive" (Théâtre)
Da giovedì 16 a Sabato 18 aprile 2026 à partir de 20h30.
Théâtre Le Tribunal ·
5 Place Amiral Barnaud
Les jambes de Maria (Spectacle)
Da Venerdì 17 a Domenica 19 aprile 2026 le Venerdì et
Sabato à partir de 20h30. Le Domenica à partir de 16h.
Théâtre Antibéa ·
15 rue Georges Clémenceau
" Harmonie singulière" (exposition)
Du 17/04 au 23/05/2026 tous les jours.
Transartcafé ·
6 rue Docteur Rostan
Spectacle musical "Vers toi : une aventure clownesque et poétique"
Sabato 18 aprile 2026. _A 10h30 Médiathèque des
Médiathèque Albert Camus ·
19 boulevard Gustave Chancel ·
Atelier d’édition avec Laura Olivieri
Sabato 18 aprile 2026 à partir de 10h.
Médiathèque Albert Camus ·
19 Boulevard Gustave Chancel
"Léon le ronchon" (Spectacle enfants)
Da Sabato 18 a Domenica 19 aprile 2026 de 15h à 16h.
Théâtre Le Tribunal ·
5 Place Amiral Barnaud
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Lunedì 20 aprile 2026 de 10h à 11h30.
Lunedì 27 aprile 2026 de 10h à 11h30.
Du 28/04 /2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
54ème Antibes Art Fair-Design et Metiers d'Art
Fino al 20 aprile 2026 tutti i giorni dalle 11 alle 19.
Esplanade Pré des Pêcheurs
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Lunedì 20 aprile 2026 dalle 10h alle 11,30.
Lunedì 27 aprile 2026 dalle 10h alle 11,30
Dal 28/04 /2026 al 01/01/2027 dal Lunedì al Venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins · 60, chemin des Sables
Le secret du maître des masques (Spectacle jeune public)
Martedì 21 aprile 2026 de 15h à 16h.
Théâtre Antibéa ·
15 rue Georges Clémenceau · 06600 Antibes
À nos jardins !
Da Martedì 21 a Sabato 25 aprile 2026.
Médiathèque Albert Camus ·
19 Boulevard Gustave Chancel · 06600 Antibes
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français
Mercoledì 22 aprile 2026 de 14h à 15h30.
Martedì 28 aprile 2026 de 14h à 15h30.
Du 29/04/2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì
2bis, rue Fontvieille · 06600 Antibes
Exposition "Fragments de soi"
Fino al 16/05/2026 le Martedì, Mercoledì, giovedì, Venerdì
et Sabato de 10h à 19h.
Médiathèque Albert Camus ·
19 Boulevard Gustave Chancel ·
Exposition Quino - Musée Peynet
Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique · Place Nationale
Sorties naturalistes et géologiques
Fino al 07/06/2026 tous les jours.
Espaces naturels du Fort Carré ·
Bois de la Garoupe
Fino al 1° gennaio 2027
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
AURON
Closing Party
Sabato 18 aprile 2026 da 10:30.
BEAUSOLEIL
Villaggio Charlot: visite guidate del villaggio
Venerdì 17 aprile da 09:45 a 11:15
Village Charlot, 32 boulevard de la République
BREIL SUR ROYA
Fiera agricola e artigianale
Domenica 19 aprile da 10:00 a 18:00
Tour du Lac, Espace loisirs
CAGNES SUR MER
Domenica intelligente
Domenica 19 aprile 2026 dalle 10 alle 16.
Bord de Mer- promenade de la Plage
Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni
Esposizione
Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
Jeux de société
Giovedì 16 aprile 2026
Horaire(s) :
10h
Pôle culturel municipal Cannes République
Bibliothèque - Médiathèque Romain Gary
Place Taras Chevtchenko - Commandant Maria
Visite guidée - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Venerdì 17 aprile 2026
Horaire(s) :
15h
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Dans la tempête
Une comédie à bout de souffle
Da venerdì 17 aprile 2026
A domenica 19 aprile 2026
Horaire(s) :
Vendredi : 20h30
Samedi : 20h30
Dimanche : 15h
Théâtre L'Éclat de Rêve
39 rue Léon Noël
Lecture d'histoires
Sabato 18 aprile 2026
Horaire(s) :
10h00
Pôle culturel municipal Cannes République
Bibliothèque - Médiathèque Romain Gary
Place Taras Chevtchenko - Commandant Maria
Concert - Rachmaninov / Chostakovitch
Domenica 19 aprile 2026
Horaire(s) :
17h
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Hommage à Christophe
Domenica 19 aprile 2026
Horaire(s) :
17h
Espaces Mimont
5 rue de Mimont
Spectacle - Laura Laune
Domenica 19 aprile 2026
Horaire(s) :
16h
Cinéma Olympia
5 rue de la Pompe
Visite du quartier Palm Beach
Mercoledì 22 aprile 2026
Horaire(s) :
9h
Lieu de départ : parking Palm Beach, Cannes (rendez-vous face à l’oratoire de la Croix)
Les Musiciens de Brême
Mercoledì 22 aprile 2026
Horaire(s) :
10h, 14h30 et 16h30
Salle Le Raimu
Chemin de la Borde
Mostre - Esposizioni
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
ISOLA
Weekend CLOSING PARTY
Da sabato 18 a domenica 19 aprile 2026.
Bureau d'Information Touristique d'Isola 2000
Isola 2000
LA BOLLENE VESUBIE
Carnaval Vénitien
Domenica 19 aprile 2026 dalle 15 alle 18.
place Général de Gaulle
salle multimédia
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
MENTON
Visita guidata: Il Palazzo della Riviera a Mentone
Giovedì 16 aprile da 10:00 a 11:30
Riviera Palace, 28 avenue Riviera
Passeggiata urbana nel quartiere Fossan
Venerdì 17 aprile da 10:00 a 14:00
Place du vieux château
Visita guidata: La Basilica di Saint-Michel Archange
Venerdì 17 aprile da 14:00 a 14:45
Basilique Saint-Michel Archange de Menton, Parvis de la basilique Saint-Michel, Place de l'église
4a edizione della Riviera di Mentone
17 aprile > 18 aprile
Parking Baden Baden (près du Marché U), Quartier de Menton Garavan
Visite guidée La Basilique Sensorielle
Mercoledì 22 aprile da 10:00 a 10:45
Parvis Saint Michel
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Fino al 30 aprile
Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III
Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)
Fino al 30 aprile
Martedì 10 – 11,30
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 30 aprile
Martedì: 14:30 - 16:00
Sabato: 10:00 - 11:30
Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,
Place de l'église
Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 30 aprile
Dal martedì al sabato: 10 – 11,30
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez
Mostra "Eclettismo e fantasia"
Fino al 6 giugno
Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Miniatures
Il 16 aprile e il 17 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Place du Casino
Daniel Lozakovich joue et dirige Bach
Il 17 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Bd Louis II
Music, Maestro!
Il 18 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
7, rue Louis Notari
Miniatures
Il 19 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
Place du Casino
Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition: The Feeling of Nature
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Flore Saunois, "Le Temps d'un ciel bleu"
Aggiungi ai preferiti
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés
Fino al 28 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
1 Bd Albert 1er
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
Kangourou
Teatro
Dal giovedì 16 a venerdì 17 aprile 2026 alle 20.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Contes & légendes du pays niçois
Spettacolo
Giovedì 16 aprile 2026 alle 15.
Théâtre de La Semeuse
2 montée Auguste Kerl
Rue du Château
Concerto - Dj Koco
Giovedì 16 aprile 2026 alle 19.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Christèle Baranzelli – 60 Nuances de Chris
One man Show / One woman show
Giovedì 16 aprile 2026 alle 21:15.
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
De bonnes ondes
Teatro
Dal 16 Aprile al 31 Maggio 2026
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Zatanna – La vérité su je mens… ta liste
Spettacolo
Venerdì 17 aprile 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Magic Night
Spettacolo
Venerdì 17 aprile 2026 alle 19:45.
Sabato 25 aprile 2026 alle 19:45.
Sabato 2 maggio 2026 alle 19:45.
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
AZ – Au-dessus de tout
One man Show / One woman show
Venerdì 17 aprile 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Salon ID Week-End
Da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026.
Place Masséna
Horizon… Voile Blanche
Spettacolo
Da sabato 18 a domenica 19 aprile 2026 il sabato alle 20. Il domenica alle 17.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Festival de Magie
Dal 18/04 al 25/04/2026, ogni giorno.
Théâtre National de Nice
4 place Saint-François (Salle des Franciscains)
155 boulevard du Mercantour (Salle La Cuisine)
Hiboux, bijoux… cailloux !
Teatro
Sabato 18 aprile 2026 alle 21.
Domenica 26 aprile 2026 alle 11.
Domenica 3 maggio 2026 alle 18.
Venerdì 8 maggio 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Mélanie Sitbon – Réel.le
One man Show / One woman show
Sabato 18 aprile 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Y a-t-il un pilote dans la salle ?
Teatro
Domenica 19 aprile 2026 alle 18.
Sabato 25 aprile 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Trois ténors en liberté non-surveillée
Concerto
Martedì 21 aprile 2026 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Heka – Tout n’est qu’un faux-semblant
Spettacolo
Martedì 21 aprile 2026 alle 20.
Mercoledì 22 aprile 2026 alle 20.
Théâtre National de Nice - Salle de La Cuisine
155 Boulevard du Mercantour
FauxFaire FauxVoir
Spettacolo
Mercoledì 22 aprile 2026 alle 20.
Giovedì 23 aprile 2026 alle 20.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Mostre – esposizioni
Demain, demain - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Au travers de la Serrure - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione
Fino al 30 Aprile 2026
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Nice Queer – Une histoire à écrire
Esposizione
Fino al 03/05/2026 ogni giorno.
Le 109
89 Route de Turin
Magnanrama - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences
Fino al 5 Giugno 2026
Halle de la Découverte
Gare du Sud
35 avenue Malaussena
Signature Gestuelle – Dominique Jaussein
Esposizione
Fino al 14 Giugno 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Poésie fait maison - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
SAINT JEAN CAP FERRAT
Mostra collettiva d’arte: Éclats de Bleu
Esposizione
Fino al 03 Maggio 2026
Espace Neptune
Quai Virgile Allari
Exposition – “L’histoire des jeux de société”
Fino 05 Maggio 2026
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
SAINT LAURENT DU VAR
La folle storia di Francia battle royale
Teatro
Venerdì 17 aprile 2026 dalle 18 alle 20:30.
Salle Ferrière
06700 Saint-Laurent-du-Var
SAINT MARTIN VESUBIE
Serata di caccia al tesoro
Giovedì 16 aprile 2026 dalle 18:30 alle 21.
Vesubia Mountain Park
allée du Docteur Fulconis
Teatro – Felicità al lavoro
Domenica 19 aprile 2026 dalle 16:30 alle 18.
Salle Jean Grinda
Place de la Gare routière
Quiz “Speciale Disney
Martedì 21 aprile 2026 dalle 15 alle 16:30.
Médiathèque départementale annexe
52 boulevard Lazare Raiberti
Stage d’escalade
Fino al 24/04/2026 ogni giorno dalle 10 alle 17.
Vesubia Mountain Park
Allées du Docteur Fulconis
Stage de natation
Fino al 24/04/2026 ogni giorno dalle 10 alle 12.
Vesubia Mountain Park
Allées du Docteur Fulconis
Démonstrations Gratuites Tournage sur bois et Gravure laser
Esibizione
Fino al 22/04/2026 il mercoledì dalle 16 alle 17:30.
L'Atelier du Mercantour
969 route de la Colmiane
ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Leggende al tramonto
Venerdì 17 aprile da 18:00 a 19:30 / ...
Lavoir, Avenue Poincaré
La spada mancante
Mercoledì 22 aprile 2026 ore 16
Lavoir, 1 avenue Raymond Poincaré
SOSPEL
Il MuMo
20 aprile > 21 aprile
Place des Platanes
TENDE
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
VENCE
Exposition « Franta, la condition humaine »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne
VILLEFRANCHE SUR MER
Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”
Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle