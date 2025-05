Monaco: nuovi prezzi per i prodotti del tabacco a partire dal 1° giugno 2025

Con l’Arrêté Ministériel n. 2025‑249 datato 21 maggio 2025 e pubblicato nel Journal de Monaco n. 8749 del 30 maggio, il Ministro di Stato del Principato di Monaco ha disposto l’aggiornamento del prezzo di vendita di alcune categorie di prodotti del tabacco, a partire dal 1° giugno 2025.

Il provvedimento, adottato su proposta del Conseil de Gouvernement e in conformità con quanto previsto dalla Convenzione di buon vicinato franco-monegasca del 1963, si inserisce nel quadro normativo che disciplina la commercializzazione dei tabacchi lavorati all’interno del Principato, in collaborazione con la Régie des Tabacs et Allumettes.

La misura ha carattere d’urgenza, come previsto dalla legge monegasca, e produce i suoi effetti immediatamente, anche prima della pubblicazione ufficiale, per garantire l’allineamento tempestivo con le politiche fiscali e sanitarie in materia.

Il Conseiller de Gouvernement-Ministre delle Finanze e dell’Economia è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che si accompagna a un’annessa tabella dettagliata dei nuovi prezzi applicabili ai diversi prodotti interessati.

Il provvedimento rappresenta uno strumento di governance fiscale e sanitaria, volto non solo a regolare il mercato, ma anche a contenere il consumo di tabacco, in linea con le raccomandazioni internazionali in materia di salute pubblica.