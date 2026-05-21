Julian Marley a Genova per Ulissefest 2026: il figlio del re del reggae sul palco dei Giardini Luzzati

Giovedì 9 luglio, ai Giardini Luzzati, Julian Marley porta a Genova il reggae delle radici con la sua band The Uprising. Figlio di Bob Marley e vincitore del Grammy Award 2024 per il Miglior Album Reggae con Colours of Royal (insieme ad Antaeus), Julian non è soltanto il custode di un'eredità straordinaria: è un artista — chitarrista, cantautore, produttore — che continua a declinare il reggae come strumento di coscienza, spiritualità e cambiamento sociale. Il suo nuovo singolo, Made for Your Love, conferma una vena creativa inesauribile.

L'evento fa parte delle iniziative che accompagnano l'arrivo a Genova della IX edizione del Lonely Planet UlisseFest - La Festa del Viaggio, in programma dal 10 al 12 luglio 2026. I Giardini Luzzati, uno dei poli culturali più vivaci della città, sono la cornice ideale per un artista che fa del dialogo tra comunità il cuore del suo messaggio.

9 luglio 2026 | 21:00 | Giardini Luzzati, Genova Apertura porte ore 19:00 con djset.

Biglietti: €15,00 + diritti di prevendita su vivaticket.com

Per accedere è necessaria la tessera dei Giardini Luzzati (€10, validità 365 giorni), acquistabile su www.spazio-comune.org