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Eventi | 29 giugno 2026, 13:06

Beausoleil, al Village Charlot l'installazione immersiva "IN / Octant Prisma" di Elsa Tomkowiak

La mostra site-specific è visitabile fino al 20 settembre 2026 e concluderà il Charlot Festival, trasformando la galleria in vetro in un'esperienza sensoriale aperta al dialogo con il paesaggio mediterraneo.

© Elsa Tomkowiak

© Elsa Tomkowiak

Fino al 20 settembre 2026 il Village Charlot di Beausoleil ospiterà "IN / Octant Prisma", la nuova installazione immersiva dell'artista contemporanea Elsa Tomkowiak, concepita appositamente per la galleria espositiva del centro culturale.

L'opera nasce per dialogare con la particolare architettura del Village Charlot, una vera e propria "glass box", una scatola di vetro che annulla il confine tra spazio interno ed esterno e diventa parte integrante dell'esperienza artistica.

Attraverso colori intensi, giochi di luce e un costante confronto con il paesaggio mediterraneo circostante, l'installazione trasforma la galleria in un ambiente immersivo capace di coinvolgere il visitatore in un percorso sensoriale. Il progetto invita alla contemplazione, all'evasione e alla scoperta del colore, elementi che caratterizzano l'intervento realizzato da una delle figure di riferimento della scena artistica contemporanea.

L'esposizione è stata inaugurata in occasione del vernissage dell'11 giugno e resterà aperta fino al 20 settembre 2026, data che coinciderà con la conclusione del Charlot Festival, rappresentando uno degli appuntamenti culturali dell'estate a Beausoleil dedicati agli appassionati d'arte contemporanea e ai visitatori in cerca di nuove esperienze artistiche sulla Costa Azzurra.

La mostra è allestita presso il Village Charlot, in 42 avenue du Maréchal Foch, nel centro di Beausoleil, facilmente raggiungibile e situato nelle vicinanze dei trasporti pubblici. 

L'ingresso è gratuito. L'esposizione è visitabile dal martedì alla domenica, con chiusura il lunedì.

© Elsa Tomkowiak

© Elsa Tomkowiak

© Elsa Tomkowiak

© Elsa Tomkowiak

Redazione

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