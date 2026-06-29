Cannes, il cielo si fa spettacolo: torna il Festival dei fuochi d’artificio 2026

La baia si prepara a illuminarsi di colori e musica: dal 4 luglio al 24 agosto torna il Festival d’Art Pyrotechnique, uno degli appuntamenti più spettacolari e attesi dell’estate in Costa Azzurra.

Sei serate gratuite trasformeranno i 500 metri della Croisette in un palcoscenico a cielo aperto, con show piromusicali firmati da alcune delle migliori compagnie internazionali.



Il calendario 2026 prevede sei sfide tra maestri dei fuochi d’artificio: si parte il 4 luglio con i serbi di Phyro-Team DOO, seguiti il 14 luglio dai polacchi Nakaja Art (in occasione della Festa nazionale francese).

Il 22 luglio sarà la volta dei cinesi China Galaxy Pyrotechnics, mentre il 4 agosto toccherà ai francesi Aquarêve. Gran finale il 15 agosto con i finlandesi Joho Professional Fireworks AB e il 24 agosto con i cechi Flash Barrandov Special Effects.



Ogni spettacolo, generalmente alle 22 (alle 23 per la serata di metà luglio), combina effetti pirotecnici di altissima precisione con colonne sonore celebri, dando vita a veri e propri tableaux artistici.

In palio la prestigiosa “Vestale d’Argento”, assegnata da una giuria specializzata, mentre oltre 100mila spettatori affollano la Croisette e fino a 300mila osservatori seguono gli show da tutta la baia.



Accanto allo spettacolo, anche un imponente piano organizzativo. Per l’edizione 2026, il Comune di Cannes, in collaborazione con forze dell’ordine e SNCF, ha predisposto un dispositivo speciale per gestire l’afflusso di pubblico verso la stazione ferroviaria nelle serate dei fuochi.



Dalle 22.30 fino all’ultimo treno, saranno attivi percorsi separati e accessi dedicati (Est e Ovest) per smistare i viaggiatori in base alle destinazioni, con un sistema di canalizzazione a serpentina per evitare congestioni.

Previsti inoltre accessi prioritari per persone fragili e un’uscita separata per chi arriva in città, così da evitare incroci tra i flussi.



Due aree di regolazione saranno operative anche nelle vie limitrofe: una per bus e taxi, con viabilità modificata, e una per l’accesso ai treni. Una segnaletica dedicata guiderà il pubblico dal centro fino alla stazione.



Un’organizzazione pensata per garantire sicurezza e fluidità, senza togliere magia a uno degli eventi più iconici dell’estate mediterranea.



