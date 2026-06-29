Les Ballets de Monte-Carlo celebrano 40 anni di storia con un Gala "Spectacle Surprise" al Grimaldi Forum di Monaco

Les Ballets de Monte-Carlo festeggeranno il loro 40° anniversario con una speciale Soirée de Gala – Spectacle Surprise, in programma venerdì 3 e sabato 4 luglio alle ore 19.30 presso la Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco.

L'evento rappresenta uno degli appuntamenti simbolo della stagione 2025/2026 della compagnia e sarà dedicato alle celebrazioni dei quarant'anni di attività dei Ballets de Monte-Carlo. Per l'occasione gli organizzatori propongono uno spettacolo a sorpresa, mantenendo riservati i dettagli del programma, con la partecipazione di artisti invitati, protagonisti di due serate concepite come un omaggio alla storia e al percorso artistico della compagnia.

Fondata nel 1985, Les Ballets de Monte-Carlo rappresentano una delle principali istituzioni culturali del Principato di Monaco e, nel corso di quattro decenni, hanno consolidato una presenza di rilievo nel panorama internazionale della danza, distinguendosi per una programmazione che coniuga repertorio e creazione contemporanea.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 19.30. I biglietti sono disponibili QUI.

La serata di gala si preannuncia come uno degli eventi celebrativi più significativi della stagione dei Ballets de Monte-Carlo, offrendo al pubblico un appuntamento speciale dedicato ai quarant'anni della compagnia attraverso una formula volutamente mantenuta segreta fino all'apertura del sipario.