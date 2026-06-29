Torna il treno storico "Ferrovia delle Meraviglie": da Torino alla Riviera attraverso la Val Roya tra paesaggi spettacolari (Foto)

Torna il treno storico "Ferrovia delle Meraviglie", un'esperienza di viaggio che permette di raggiungere la Riviera partendo da Torino lungo una delle linee ferroviarie considerate tra le più belle d'Europa.
L'iniziativa propone un itinerario a bordo di un convoglio storico che attraversa la spettacolare Val Roya, offrendo ai passeggeri un percorso tra Alpi e Mar Mediterraneo, caratterizzato da profonde gole, imponenti viadotti, gallerie elicoidali e suggestivi borghi arroccati.
Il viaggio rappresenta un'occasione dedicata al turismo lento, consentendo di scoprire paesaggi naturali e patrimonio storico al ritmo del treno, immersi nell'atmosfera e nel fascino di una locomotiva d'epoca.
Il servizio effettuerà fermate nelle stazioni di Torino, Cuneo, Limone, Tenda, Breil-sur-Roya, Ventimiglia, Sanremo e Imperia.
Le partenze sono in programma domenica 5 luglio, 12 luglio, 19 luglio, 2 agosto e 16 agosto 2026, tutte alle ore 8.00.
L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione FS Italiane.