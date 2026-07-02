Casino Barrière Menton, al via l'8ª edizione delle Summer Party: musica ogni sera sulla terrazza vista mare

Il Casino Barrière Menton ha dato ufficialmente il via all'8ª edizione delle sue celebri Summer Party. Dal 20 giugno la terrazza del Casinò si trasforma ogni sera in una pista da ballo a cielo aperto affacciata sul Mar Mediterraneo.

Diventato un appuntamento fisso dell'estate dal 2019, l'evento accoglie ora il pubblico sette giorni su sette, proponendo un'esperienza musicale sotto le stelle e confermandosi come uno dei principali punti di riferimento dell'estate sulla Riviera di Mentone.

Per questa edizione è stato predisposto un programma musicale vario e dinamico, con un dj dedicato a ciascuna serata della settimana e un tema musicale differente.

Il lunedì va in scena "Baila Latina" con Kolak, dedicato ai ritmi reggaeton, afro e house latina.

Il martedì è la volta di "Génération France" con Alex-I, che propone i più grandi successi della musica francese.

Il mercoledì "Golden Hours", con Chris-S, offre il meglio del groove RnB e Hip-Hop.

Il giovedì spazio a "Génération 80" con Jonathan, tra nostalgia e grandi classici degli anni Ottanta.

Il venerdì "Culture Ibiza" con Loïc Riviera accompagna il pubblico in un viaggio nella cultura house, dai brani più iconici ai successi più recenti.

Il sabato "Le Grand Mix", con Enzo Millone e Robbie Bay, propone una selezione musicale che attraversa diversi generi per animare la pista da ballo.

La domenica, infine, "Hit Machines" con Kolak ripercorre i maggiori successi degli anni Novanta e Duemila per concludere la settimana.

Tra i momenti più attesi della stagione figurano tre appuntamenti eccezionali organizzati in collaborazione con L'Apéro des Frenchy. Per queste occasioni la Promenade du Soleil viene chiusa al traffico e trasformata in una grande pista da ballo all'aperto.

Il calendario degli eventi speciali prevede:

venerdì 26 giugno: L'Apéro des Frenchy;

giovedì 23 luglio: La Compil;

giovedì 20 agosto: No Diggity.

Per tutta la durata delle Summer Party è disponibile un'offerta food & drink con cocktail e taglieri da condividere fino alle ore 2.

L'ingresso è gratuito ed è riservato esclusivamente ai maggiorenni, previa presentazione di un documento d'identità in corso di validità.

Prenotazioni online su: https://bit.ly/3RYsvBT.

Situato nel cuore della "Perla di Francia", il Casino Barrière Menton gode di una posizione privilegiata tra i celebri Giardini Biovès e la Promenade du Soleil.

Vero e proprio complesso dedicato al tempo libero di 900 metri quadrati, il Casino continua a rinnovare la propria offerta per proporre un'esperienza sempre diversa. Al suo interno ospita quasi 200 slot machine, tavoli da gioco tradizionali ed elettronici, una sala spettacoli, una sala ricevimenti e uno spazio dedicato ai giochi da tavolo.

L'offerta gastronomica comprende inoltre due locali: il Café des Sports, dotato di maxischermo per la trasmissione degli eventi sportivi, e Le Colombale, ristorante che propone una cucina locale fatta in casa. Il tutto è completato da terrazze con vista sul mare.

Il Gruppo Barrière è presieduto da Joy Desseigne-Barrière e Alexandre Barrière, quarta generazione alla guida del gruppo familiare francese fondato nel 1912 da François André e successivamente sviluppato da Lucien Barrière e Diane Barrière.

Fin dalla sua nascita il Gruppo propone un'offerta dedicata al tempo libero di alta gamma, fondata sull'eccellenza operativa, sulla qualità del servizio e sull'arte di vivere francese.

Le attività sono sviluppate attraverso diversi marchi. Barrière Casino riunisce 33 casinò e un club di gioco, con una programmazione annuale di circa 3.000 spettacoli e animazioni. Barrière Collection comprende 21 hotel di lusso situati in destinazioni esclusive. Il Gruppo gestisce inoltre circa 200 ristoranti e bar.

A livello internazionale lo sviluppo del Gruppo è sostenuto anche dal marchio Fouquet's, nato a Parigi e oggi presente a New York, Courchevel, Saint-Barth, Mykonos e, prossimamente, anche a Miami, con l'obiettivo di espandersi nelle più prestigiose destinazioni internazionali.

Il Gruppo Barrière conta quasi 7.000 collaboratori e ha registrato un fatturato mondiale di 1,5 miliardi di euro nell'esercizio fiscale chiuso il 31 ottobre 2025.

Il marchio Barrière commercializza le attività di due gruppi distinti: Groupe Lucien Barrière (GLB) e Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC).