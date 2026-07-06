Summer Party al Casino Barrière Menton: musica dal vivo e dj set sulla terrazza vista mare fino al 31 agosto

Fino al 31 agosto la terrazza del Casino Barrière Menton, ospita il Summer Party, appuntamento dedicato all'intrattenimento musicale che ogni sera, dalle 21 alle 2, trasforma lo spazio affacciato sul mare in una pista da ballo all'aperto.

Il programma prevede dj set dal vivo, cocktail bar e proposte gastronomiche con piatti da condividere, accompagnati da serate musicali dedicate a generi e atmosfere differenti.

Le serate del lunedì sono ispirate ai ritmi tropicali con reggaeton, afro, dancehall, shatta e latin house. Il martedì è dedicato ai grandi successi della musica francese, con una selezione di brani pensata per essere cantata e ballata dal pubblico. Il mercoledì spazio alle sonorità R&B e Hip-Hop.

Il giovedì è riservato ai grandi successi che hanno segnato gli ultimi quarant'anni, ad eccezione del 23 luglio, quando è in programma la La Compil Night, organizzata da Apéro des Frenchy, e del 20 agosto, data della No Diggity Night, anch'essa organizzata da Apéro des Frenchy.

Il venerdì propone un viaggio nella storia della house music, dai suoni simbolo di Ibiza fino ai successi contemporanei. Fa eccezione il 26 giugno, quando si terrà la Frenchy Apéro Party.

Il sabato sono protagonisti Milloné e Robbie B con il "Grand Mix", una selezione che attraversa generi musicali diversi. La domenica, invece, Kolak propone una serata dedicata ai grandi successi degli anni Novanta e Duemila, con un repertorio all'insegna della nostalgia e della musica intergenerazionale.

L'accesso alla terrazza del Casino Barrière Menton è riservato ai maggiorenni non soggetti a divieto di gioco ed è consentito esclusivamente previa presentazione di un documento d'identità valido.

Foto: ©Casino Barrière