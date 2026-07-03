Le musée départemental des Merveilles di Tenda ottiene una stella della Guida Michelin Voyage & Cultures

Le musée départemental des Merveilles di Tenda ha ottenuto una stella della Guida Michelin Voyage & Cultures, un riconoscimento che distingue i siti culturali ritenuti «Vaut la visite». L'annuncio è stato accolto con soddisfazione dal Département des Alpes-Maritimes, che vede premiata la qualità dell'esperienza offerta ai visitatori e l'eccezionale valore storico, culturale e patrimoniale del museo, vera porta d'accesso alle celebri incisioni rupestri della Vallée des Merveilles.

Il riconoscimento arriva in un anno particolarmente significativo per il museo, che nel 2026 celebra il trentesimo anniversario dalla sua apertura con un ricco programma di iniziative culturali.

«Questa stella Michelin – ha dichiarato Charles Ange Ginésy – rende omaggio allo straordinario lavoro svolto dalle équipe di Le musée départemental des Merveilles per valorizzare un patrimonio eccezionale. Premia un luogo dedicato alla trasmissione del sapere, alla scoperta e all'emozione, nel cuore di un territorio unico. Questo riconoscimento nazionale contribuisce a rafforzare la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e naturale e conferma l'impegno del Département des Alpes-Maritimes a favore di un'offerta culturale di eccellenza, accessibile a tutti. Assume un significato ancora più importante nell'anno in cui il museo festeggia i suoi trent'anni, tre decenni dedicati alla scoperta, alla tutela e alla trasmissione di uno dei più importanti patrimoni archeologici d'Europa.»

Le stelle della Guida Michelin Voyage & Cultures, istituite quasi un secolo fa, identificano i luoghi di maggiore interesse turistico attraverso un sistema di classificazione da una a tre stelle. La prima stella, assegnata a Le musée départemental des Merveilles, viene attribuita ai siti che «Vaut la visite».

L'assegnazione avviene sulla base di una valutazione completamente indipendente effettuata dagli ispettori anonimi delle Éditions Michelin, che prendono in esame diversi criteri, tra cui il valore storico e patrimoniale, la qualità dell'esperienza di visita, l'autenticità del sito, l'accoglienza, la presenza di marchi di qualità e il valore culturale ed estetico del luogo.

La nuova stella si aggiunge ai numerosi riconoscimenti già ottenuti da Le musée départemental des Merveilles, tra cui i marchi «Musée de France», Qualité Tourisme™, Tourisme & Handicap e Accueil Vélo, confermando l'elevato livello dell'accoglienza offerta durante tutto l'anno e l'impegno del Département des Alpes-Maritimes nella valorizzazione dell'eccezionale patrimonio della Vallée des Merveilles.

Aperto al pubblico il 12 luglio 1996, Le musée départemental des Merveilles è diventato negli anni un punto di riferimento per la scoperta e la comprensione delle incisioni rupestri delle vallate della Vallée des Merveilles e di Fontanalba, sviluppando al tempo stesso un'offerta culturale, scientifica e didattica riconosciuta.

Per celebrare il trentesimo anniversario, il museo propone per tutto il 2026 una programmazione speciale che comprende le mostre «Sorcier & Friends» e «Roches de mémoire. 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes», oltre a conferenze, visite guidate, laboratori creativi, attività per le famiglie e numerosi appuntamenti estivi gratuiti. Tra gli eventi in programma figurano lo spettacolo «Texture : Préhistoire», una giornata dedicata all'archeologia sperimentale e una passeggiata artistica ideata dalla Compagnie de l'Embrayage à paillettes, che invita il pubblico a riscoprire l'universo della Vallée des Merveilles attraverso un percorso che unisce patrimonio, immaginazione e creazione contemporanea.

Programma e informazioni: https://museedesmerveilles.departement06.fr