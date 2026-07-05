Centenario del pellegrinaggio della Diocesi di Monaco a Lourdes: una settimana di fede, preghiera e fraternità

Si è concluso il 100° pellegrinaggio della Diocesi di Monaco a Lourdes il venerdì 3 luglio 2026, una settimana di preghiera, condivisione e celebrazioni che ha riunito pellegrini, sacerdoti, diaconi, volontari dell'Hospitalité diocesana e malati ai piedi della Vergine Maria.

La delegazione ha lasciato il Principato dando avvio a un percorso scandito quotidianamente da momenti di spiritualità e fraternità. Tra le figure impegnate nell'accompagnamento dei malati durante il pellegrinaggio anche il dottor Eric Voiglio, membro dell'Hospitalité diocesana.

Nel secondo giorno si è svolta la Messa ufficiale di apertura, presieduta da monsignor Guillaume Paris, vicario generale della Diocesi di Monaco, con l'omelia di don Claudio Benvenuti, vicario della parrocchia Sainte-Dévote e predicatore del pellegrinaggio del centenario. La celebrazione si è aperta con il canto del centenario, composto da Marcello Formenti su testo del nuovo diacono Paulo Guimarães. Nel pomeriggio i malati hanno raggiunto la Grotta, mentre tutti i pellegrini hanno preso parte a una celebrazione penitenziale con possibilità di confessione.

Il terzo giorno è stato caratterizzato dalla partecipazione alla Messa internazionale. Prima dell'inizio della celebrazione, monsignor Guillaume Paris ha letto il messaggio inviato da Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II ai pellegrini in occasione del centenario dei pellegrinaggi della diocesi a Lourdes. Al termine, il gruppo si è riunito per la tradizionale fotografia davanti alla basilica superiore e per un pranzo condiviso con i malati e i volontari dell'Hospitalité diocesana. La sera precedente i pellegrini avevano inoltre partecipato alla processione aux flambeaux in onore della Vergine Maria.

Nel quarto giorno i pellegrini hanno preso parte alla processione del Santissimo Sacramento, lungo le rive del Gave fino alla basilica di San Pio X. In serata sacerdoti e diaconi della Diocesi di Monaco hanno accolto i confratelli della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, guidati dal vescovo monsignor Antonio Suetta, per un incontro fraterno di confronto e condivisione. La mattina successiva è stata celebrata nella cappella Notre-Dame la Messa dedicata ai malati, durante la quale quanti lo desideravano hanno ricevuto una speciale benedizione.

L'ultima giornata ha proposto alcuni momenti particolarmente significativi. I pellegrini hanno potuto visitare archivi e oggetti legati alla storia di Lourdes e del Principato di Monaco, tra cui un prezioso ciborio donato dal Principe Carlo III al santuario, decorato con smalti raffiguranti Santa Devota e lo stemma del Principe. Nella basilica superiore è stata quindi scoperta e benedetta la targa commemorativa dedicata al centenario dei pellegrinaggi della Diocesi di Monaco a Lourdes. La cerimonia si è conclusa con un concerto improvvisato all'organo da Marcello Formenti.

La mattina successiva la Diocesi di Monaco ha celebrato la Messa presso la Grotta, trasmessa in diretta sui canali dei Santuari di Lourdes e sull'emittente KTO. L'omelia è stata pronunciata da don Claudio Benvenuti. Al termine della celebrazione i pellegrini hanno partecipato alla processione per la deposizione, la benedizione e l'accensione del cero dedicato agli assenti, intonando il tradizionale "Domine salvum fac principe nostro Alberto".