Cannes, Plages Électroniques 2025: 66mila spettatori e tre sold out

Les Plages Électroniques confermano il loro ruolo di evento elettronico numero uno in Francia.

L’edizione 2025, ospitata dall’8 al 10 agosto sulle spiagge e negli spazi del Palais des Festivals di Cannes, ha registrato tre serate consecutive sold out, totalizzando 66.000 spettatori e stabilendo un nuovo record di affluenza.



Sei le aree coinvolte, dalla Mainstage alla Terrasse, passando per la scena centrale Teletech, gli Afters targati DJ Mag, la Red Bull Turn It Up e il Solarium by RiffX Crédit Mutuel – che hanno ospitato 72 artisti di fama mondiale.

Sul palco nomi come Tiësto, Peggy Gou, Charlotte de Witte, Booba, Eric Prydz, Mochakk, Luidji, Kungs e Trym. Molto apprezzata anche quest’anno la “boiler room” nella Rotonde del Palais, con sonorità techno e hard techno curate dal collettivo internazionale Teletech.

Gli afterparty hanno richiamato oltre 3.800 appassionati a notte, prolungando la festa fino all’alba.



Accanto alla musica, il festival ha confermato grande attenzione al comfort e alla sicurezza dei partecipanti: food court vicini a ogni palco, fontane d’acqua, aree di prevenzione e safe zone attive senza interruzione.

Per la prima volta è stata creata una zona di riposo auditivo, con suoni rilassanti, sedute e distribuzione gratuita di tappi per le orecchie.



Dietro le quinte hanno lavorato quasi 1.600 persone, tra cui 366 volontari e 238 tecnici. Fondamentale anche il sostegno della città di Cannes, della Regione Sud, del Dipartimento delle Alpi Marittime e dei media partner.



Con un’edizione da record, lo sguardo è già rivolto al 2026, quando Les Plages Électroniques festeggeranno i 20 anni con una programmazione a cinque stelle e nuove sorprese per il pubblico internazionale.





